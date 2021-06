L’équipe nationale rend hommage à Jordi Alba pour ses 75 matchs

24/06/2021 à 14:49 CEST

L’équipe espagnole de football a rendu un petit hommage à Jordi Alba pour avoir terminé 75 matchs avec La Roja, ce mercredi face à la Slovaquie à La Cartuja, lors du troisième match de la phase de poules de l’Eurocup.

Le joueur du Barça a reçu, pendant le vol retour de Séville à Madrid après le match, un maillot avec le numéro 75 pour son nombre de matchs, et son nom, et posé avec l’entraîneur Luis Enrique, le capitaine Sergio Busquets, et le président de la RFEF, Luis Rubiales.

“Je ne m’attendais pas à ce maillot et c’est une fierté d’être ici avec vous tous, j’espère qu’il y en aura beaucoup plus et il n’y a pas de meilleure façon de le célébrer qu’une victoire comme aujourd’hui. Ce groupe est magnifique et je suis sûr que nous allons faire de grandes choses & rdquor;Alba a dit à ses coéquipiers après avoir reçu le maillot.

El de l’Hospitalet a fait ses débuts avec l’équipe espagnole contre l’Écosse le 11 octobre 2010, il y a 11 ans à Alicante.

✈️ UN GRAND HOMMAGE !! 👕 @JordiAlba a reçu un t-shirt en plein vol de Séville en hommage à ses matchs de 7⃣5⃣ avec @SeFutbol du président de la RFEF, Luis Rubiales. 🗣️ Alba : “C’est une grande fierté d’être avec cette équipe.” #SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/fSqoxLCdvs – Équipe espagnole de football (@SeFutbol) 24 juin 2021

Rubiales, pour sa part, a plaisanté en disant que « vous n’êtes pas le premier joueur à atteindre 75 matchs avec l’Espagne, mais vous êtes le premier à recevoir le maillot à 10 000 mètres de haut & rdquor ;.