L’équipe n’avait déjà rencontré que les premiers joueurs

Ecoutez. Il y a trois mots que les fans de sport ne veulent jamais entendre associés à leur équipe préférée.

“Les joueurs ne se réunissent que.”

Cela ne peut jamais être une bonne chose. C’est comme recevoir ce texte « nous devons parler » de votre autre significatif. Il n’y a que la douleur et la souffrance qui attendent de l’autre côté. Remettez ce discours le plus longtemps possible.

La seule rencontre redoutée des joueurs signifie que quelque chose a mal tourné quelque part. Et les joueurs essaient d’identifier ce que c’est et de le réparer.

Habituellement, ces choses se produisent dans le swing de la saison après une séquence de défaites difficiles ou la chimie semble éteinte.

Mais ce n’est que le début du camp d’entraînement. Et mes Washington Wizards ont déjà eu leur premier.

Les Wizards semblent avoir un tas de gars discrets sur cette liste, je me demandais qui allait s’avérer être les bavards. Spencer Dinwiddie a déjà qualifié un discours prononcé par Brad Beal de “ressemblant à MLK”, maintenant Montrezl Harrell a appelé une réunion des joueurs après l’entraînement aujourd’hui. – Ava Wallace (@avarwallace) 1er octobre 2021

Laissez-moi vous dire à quel point je suis excité pour cette saison, mec. Surtout après la journée médiatique de Bradley Beal ? Homme. Ça va être, euh, intéressant.

Maintenant, regarde. Ce n’est pas une mauvaise chose. Et ces réunions se produisent en fait beaucoup plus souvent qu’on ne le pense. Nous n’en entendons pas parler tout le temps parce que, vraiment, nous ne sommes pas censés le faire.

Mais celui-ci était, apparemment, pour aider à établir la chimie pour l’équipe.

Caldwell-Pope a déclaré que les Wizards avaient une réunion de joueurs seulement aujourd’hui pour aider à établir une chimie avec autant de nouveaux joueurs qui se réunissaient. Il a dit que Montrezl Harrell l’a appelé juste après l’entraînement. – Chase Hughes (@ChaseHughesNBCS) 1er octobre 2021

C’est très bien. Mais, bien sûr, les fans avaient encore des blagues. Et c’étaient aussi de très bonnes blagues.

Attendez que les nouveaux joueurs partent à une soirée cinéma après un rude swing sur la côte ouest ! – Richard (@rico79879980) 1er octobre 2021

Mes sorciers, mec. Mes sorciers. Quelqu’un, s’il vous plaît aidez-moi.

