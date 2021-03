L’équipe norvégienne proteste contre la violation des droits de l’homme au Qatar

25/03/2021 à 21:08 CET

Alberto Teruel

L’équipe norvégienne a sauté au stade Victoria à Gibraltar avec l’intention d’envoyer un message au monde. Avec une chemise qui revendiquait « les droits de l’homme sur et hors du terrain », L’équipe de Stale Solbakken a dénoncé la situation des travailleurs migrants au Qatar, lieu de la Coupe du monde 2022.

Haaland, Odegaard et le reste des joueurs norvégiens ont porté ce message fort lors de l’hymne national, avant le coup de sifflet d’ouverture du match qui les affrontait face à Gibraltar et marquait le début du classement pour la controversée Coupe du monde. Ce message répond aux déclarations de Solbakken, qui a jugé nécessaire de «prendre des mesures concrètes» face à la situation.

Les manifestations contre la Coupe du monde 2022 au Qatar ont explosé depuis le journal britannique The Guardian a révélé que plus de 6500 travailleurs migrants sont morts au Qatar depuis son affectation au siège en 2010. Le soutien de la Norvège a été exprimé pour le boycott de cette édition de la Coupe du monde, et plusieurs équipes norvégiennes se sont jointes aux manifestations. Ce boycott, qui bénéficie d’un soutien de 55% parmi les Norvégiens, sera discuté lors d’un congrès extraordinaire des structures du football le 20 juin.

Une fois la situation signalée, La Norvège a battu les locaux sans se presser par un score de 0-3 dans un match où ni Odegaard ni Haaland n’ont brillé. Alexander Sorloth, Kristian Thorstvedt et Jonas Svensson ont été les auteurs des buts qui ont certifié la victoire des Nordiques.