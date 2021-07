L’équipe olympique espagnole commence à marcher à Kobe

in

15/07/2021 à 19:27 CEST

La L’équipe olympique espagnole a commencé à s’entraîner dans les installations de Miki Sougou, dans le parc Hyogo, près de la ville de Kobe, dans sa configuration pour les Jeux de Tokyo 2020 qui débuteront la semaine prochaine.

L’équipe de Luis de la Fuente, qui doit tenir un match préparatoire contre le Japon samedi, est arrivée mercredi sur son lieu de rendez-vous en provenance d’Espagne.

Après quelques heures de repos et d’adaptation, l’équipe espagnole s’est mise en route et s’est entraînée dans le centre d’entraînement. La séance consistait en une première partie d’échauffement, axée sur la préparation physique, avec des étirements et différents exercices d’activation.

Puis le ballon est entré en jeu. Tâche de possession de huit contre huit plus trois orientée vers la transition offensive. S’ensuit des exercices de possession en attaque et en défense pour se terminer par un match aux trois quarts de terrain à onze contre onze.

L’équipe olympique espagnole reprendra ses activités vendredi. Il le fera au stade Noevier de Kobe, celui de l’équipe dans laquelle évolue Andrés Iniesta et où l’Espagne affrontera le Japon samedi prochain.

L’Espagne débutera la compétition olympique de Tokyo un jour avant la cérémonie d’ouverture. Il jouera contre l’Egypte jeudi prochain, le 22 juillet. Trois jours plus tard, ils affronteront l’Australie et termineront la phase de groupes le 28 contre l’Argentine.