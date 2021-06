L’équipe pose pour la photo officielle de l’Euro 2020

in

22/06/2021 à 14:27 CEST

L’équipe de football espagnole a déjà été faite la photo officielle avec le kit de jeu complet pour cela Eurocoupe, qui sera l’instantané souvenir du tournoi.

Cette semaine, l’équipe avait déjà posé vêtue de ses plus beaux habits, avec un costume, et c’est maintenant au tour de le faire court, avec la chemise rouge, et avec les bottes.

Ce mardi matin, l’équipe s’est également entraînée à la Ciudad Deportiva de Las Rozas pour la dernière fois avant le transcendantal match contre la Slovaquie au stade de la Cartuja, ce mercredi à 18h00.. Dans ce choc contre les Slovaques, les hommes de Luis Enrique se qualifient pour les huitièmes de finale.

Ce même mardi après-midi, l’équipe se rend à Séville se concentrer pour le match, et Luis Enrique et Sergio Busquets participeront à la conférence de presse avant le match, déjà de La Cartuja.

Comme il dit AzpilicuetaC’est un match “à vie ou à mort”. Un autre membre de la sélection, Adama Traore, a déclaré dans une interview à SPORT qu’il fallait “avoir foi et croire” à la passe ronde.

N’oubliez pas que vous pouvez suivre minute par minute l’Eurocup en direct ici.