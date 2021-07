L’équipe qui pourrait rater les JO

in

19/07/2021 à 18:01 CEST

L’équipe de football sud-africaine n’est pas garantie de participer aux Jeux Olympiques. En l’absence de trois jours avant le début de la compétition, la situation de la pandémie au Japon commence à montrer ses premières conséquences. Selon l’agence NHK, trois membres de l’équipe nationale ont été testés positifs lors des tests effectués et mettent en danger les débuts de l’équipe nationale aux Jeux olympiques.

Les débuts de l’Afrique du Sud c’était prévu jeudi prochain (à 20h00) contre le Mexique. Et les noms des joueurs qui rateront les premiers matches de la compétition sont déjà connus. Il s’agit de Thabiso Monyane et Kamohelo Mahlatsi. De plus, les deux internationaux peuvent être rejoints par un membre de l’équipe technique.

Bien qu’ils n’aient signalé que trois cas jusqu’à présent, le problème est qu’ils ont maintenu le contact avec 21 autres personnes de l’équipe. Le reste de l’équipe nationale est négatif à ce jour. Mais effectuer des tests PCR tous les jours jusqu’à ce que la confrontation ait lieu. Et ils ne pourront faire leurs débuts aux Jeux Olympiques que si les résultats des trois prochains jours sont négatifs. Pour le moment, ils sont isolés et ne pourront pas faire de formation commune. Selon la réglementation en vigueur, ils peuvent présentez-vous pour le jeu tant qu’il y a 13 joueurs disponibles.

Comme le rapporte la sélection, tous les tests effectués avant le départ pour le Japon étaient négatifs puisqu’ils ont nécessité deux résultats négatifs dans les 96 heures précédant le vol. De plus, il est à noter que tous les participants ont effectué une quarantaine de quatorze jours avant de voyager.