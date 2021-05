L’équipe Rijab et Arab Star remportent le tournoi Red Bull Neymar Jr’s Five UAE

Dans l’avion: Arab Star se rendra au Brésil après avoir remporté le tournoi des EAU

Team Rijab et Arab Star ont été nommés vainqueurs du tournoi Five UAE du Red Bull Neymar Jr, qui a conclu les qualifications finales le week-end dernier à Madar à Aljada, la destination de divertissement populaire de Sharjah.

L’équipe Rijab a battu Mangawi en finale du tournoi masculin, tandis que Arab Star a battu Shoroq pour devenir la première équipe féminine des Émirats arabes unis à participer aux cinq finales mondiales du Red Bull Neymar Jr à l’Instituto Projeto Neymar Jr.à Praia Grande à Sao Paulo, Brésil.

Les sept membres des deux équipes, composées de cinq joueurs principaux et de deux joueurs de réserve, ont maintenant reçu leurs cartes d’embarquement pour le tournoi international au Brésil plus tard cette année, et auront l’occasion de rencontrer, et peut-être d’affronter Neymar, ainsi que quatre des ses amis superstars au plus grand tournoi à cinq au monde du genre.

Ray Tinston, directeur des événements chez Arada, a déclaré: «Nous sommes fiers des efforts de collaboration pour organiser un tournoi aussi formidable dans une bulle sans Covid, où tous les joueurs ont été testés, la zone de tournoi a été fermée et toutes les équipes ont montré de bons résultats. responsabilité de se conformer au port du masque et à la distanciation sociale. Nous sommes impatients de suivre les progrès et la préparation de Rijab et Arab Star jusqu’au tournoi final au Brésil. »

Propulsé par Arada, le développeur principal derrière Aljada, l’édition des Émirats arabes unis a débuté le 19 février, attirant la participation de plus de 2000 passionnés de football, qui ont disputé plus de 350 matches de compétition en 14 éliminatoires à travers les Émirats, dont deux qualificatifs réservés aux femmes pour le premier. temps aux EAU. Tous les qualificatifs à travers se sont déroulés conformément aux mesures et restrictions sanitaires locales pour assurer la sécurité de la communauté.

