L’équipe RXR de Rosberg remporte son premier titre Extreme E

L’équipe RXR de Nico Rosberg a battu le X44 de Lewis Hamilton pour devenir dimanche les premiers champions de la nouvelle série tout-terrain électrique Extreme E.

La compétition entre les anciens coéquipiers de Formule 1 et les champions du monde devenus propriétaires, dont aucun n’a conduit, s’est soldée par un « Jurassic X Prix » final dans le sud de l’Angleterre.

Johan Kristoffersson et Molly Taylor de Rosberg X Racing ont terminé quatrièmes dans l’épreuve remportée par les pilotes X44 Sébastien Loeb et Cristina Gutierrez pour terminer à égalité de points mais en avance 3-1 sur les victoires.

JBXE, l’équipe du champion de Formule 1 2009 Jenson Button, a terminé troisième au classement général.

C’était le deuxième week-end consécutif que Hamilton perdait, le pilote Mercedes battu par Max Verstappen de Red Bull dans sa tentative pour un huitième record de championnat de Formule 1 à Abu Dhabi dimanche dernier.

Hamilton et Rosberg, le champion de Formule 1 2016, étaient auparavant coéquipiers chez Mercedes.

« Nous sommes entrés dans Extreme E pour sensibiliser au changement climatique et promouvoir la durabilité, mais aussi en tant qu’équipe de course que nous voulons gagner et nous nous souviendrons donc de ce sentiment pour toujours », a déclaré Rosberg.

Le fondateur de la série, Alejandro Agag, était satisfait du déroulement de la saison inaugurale.

« Cela n’a pas été facile au milieu d’une pandémie, mais nous avons organisé cinq épreuves X Prix et la finale dans le Dorset a produit des courses spectaculaires », a déclaré l’Espagnol.

Le dernier tour était à Bovington, une vaste zone interdite de forêt et de lande utilisée par l’armée britannique pour l’entraînement des chars et de l’artillerie.

La série, avec des SUV identiques et des pilotes masculins et féminins dans chaque gamme, vise à sensibiliser au changement climatique et à promouvoir la durabilité en participant à des courses dans des environnements éloignés et endommagés.

D’autres tours ont eu lieu en Arabie saoudite, au Sénégal, au Groenland et en Sardaigne après que ceux prévus pour l’Amazonie brésilienne et la Patagonie argentine ont été annulés en raison de COVID-19. (Reportage d’Alan Baldwin)