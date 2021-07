L’équipe satellite de Facebook déménage au projet Kuiper d’Amazon

Un schéma montre la conception des antennes multiéléments à utiliser pour le réseau à large bande par satellite Project Kuiper d’Amazon. (Amazon graphique)

Facebook a conclu un accord pour que plus d’une douzaine de ses experts en Internet sans fil se déplacent vers Amazon pour travailler sur son réseau à large bande par satellite Project Kuiper, a rapporté The Information aujourd’hui.

Un porte-parole d’Amazon a déclaré à . que le rapport était exact.

Un tel accord représente une autre étape dans les efforts d’Amazon pour lancer son opération Kuiper et essayer de rattraper la constellation à large bande Starlink de SpaceX, qui compte déjà plus de 1 600 satellites en orbite et étend son programme bêta.

Amazon s’est engagé à dépenser plus de 10 milliards de dollars pour lancer le projet Kuiper. Aux termes d’une ordonnance d’autorisation émise par la Federal Communications Commission en juillet dernier, Amazon doit lancer la moitié de sa constellation de 3 236 satellites prévue d’ici la mi-2026, et le reste d’ici la mi-2029.

Comme Starlink, le projet Kuiper vise à rendre la connectivité haut débit accessible à des milliards de personnes dans le monde qui sont actuellement mal desservies. Mais les réseaux satellitaires pourraient avoir d’autres applications : par exemple, l’US Army et l’Air Force testent Starlink comme canal de communication militaire, et Microsoft et Google s’associent à SpaceX pour utiliser les satellites comme liens pour le cloud computing. Pendant ce temps, les dirigeants d’Amazon ont déclaré que Kuiper pourrait compléter les opérations cloud d’Amazon Web Services.

Depuis qu’il a reçu le feu vert de la FCC, Amazon a multiplié les emplois à son siège de Kuiper à Redmond, Washington, non loin de l’endroit où SpaceX a ses installations de développement et de fabrication de satellites Starlink. En avril, la société a déclaré que les effectifs de Project Kuiper dépassaient les 500 employés. À ce jour, le site Web du projet répertorie plus de 200 postes ouverts.

Le projet Kuiper d’Amazon a son siège dans un parc d’activités à Redmond. (Photo . / Alan Boyle)

Au cours de la dernière année, Amazon a révélé des détails sur la conception de l’antenne du projet Kuiper, sélectionné la fusée Atlas V de United Launch Alliance pour les lancements initiaux de satellites et acquis encore plus d’espace de bureau pour les employés de Kuiper à Redmond.

Selon The Information, les employés qui sont venus à Kuiper de Facebook en avril sont basés dans la région de Los Angeles. On dit qu’ils comprennent des physiciens ainsi que des ingénieurs en optique, en prototypage, en mécanique et en logiciel qui ont travaillé sur des systèmes aéronautiques et des réseaux sans fil. L’un des employés, Jin Bains, était auparavant le responsable de la connectivité de la Californie du Sud chez Facebook et est maintenant décrit sur sa page LinkedIn en tant que directeur de l’équipe du projet Kuiper.

L’Information a rapporté qu’Amazon a payé Facebook dans le cadre de l’accord pour le passage des employés, mais n’a pas fourni plus de détails. “Il n’est pas rare que les grandes entreprises achètent des groupes d’employés les unes aux autres, tout comme elles achètent souvent de petites startups pour renforcer le personnel dans diverses parties de leur entreprise”, ont expliqué Sarah Krouse et Sylvia Varnham O’Regan de The Information.

Tout comme les ajouts au personnel d’Amazon soulignent son sérieux à propos du projet Kuiper, les soustractions de Facebook indiquent que le géant des médias sociaux s’éloigne des plans pour son propre réseau à large bande par satellite.

L’année dernière, une filiale de Facebook connue sous le nom de PointView Tech a lancé un seul satellite Athena pour tester les communications par laser – et ces tests avaient fait l’objet de dossiers de la FCC pas plus tard qu’en février.

L’Information a cité un porte-parole de Facebook disant que l’accord avec Amazon était le meilleur moyen pour l’équipe satellite de poursuivre son travail, étant donné que Facebook n’avait pas l’intention de lancer son propre réseau de satellites. Nous avons contacté Facebook pour commenter et mettrons à jour cette histoire avec toute information supplémentaire.