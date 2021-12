« L’équipe s’est habituée à Doncic maudissant Carlisle »

Rick Carlisle a quitté son poste d’entraîneur des Dallas Mavericks en juin après 13 brillantes saisons. Avec lui à la barre, la franchise a remporté la première bague de championnat de son histoire et a participé neuf fois aux séries éliminatoires. Tout était au Texas. Un entraîneur différentiel qui extrayait le jus de fruits qui avaient peu à l’intérieur. Il était respecté de ses propres fans et des autres. Cependant, son étoile a commencé à s’estomper ces dernières années. Et sa relation tendue avec Luka Doncic a beaucoup à voir avec sa fin.

« Il ne s’agissait pas vraiment de la façon dont Rick traitait Luka – Luka détestait la façon dont Rick traitait les autres», révèle dans un rapport détaillé à Tim MacMahon (ESPN) l’un des membres de l’équipe pour la saison 2018-19. La relation entre les deux est progressivement devenue boueuse, à l’intérieur d’un vestiaire qui a accueilli le rookie Doncic déjà sur le sentier de la guerre avec son entraîneur : dans son année rookie, Les joueurs de Mavs étaient sur le point d’émeute suite à une réunion d’équipe particulièrement houleuse et conflictuelle. L’entraîneur a reculé et s’est excusé quelques jours plus tard auprès de ses accusations et a confié à Jamahl Mosley de plus grandes responsabilités. L’assistant était populaire auprès du personnel et sa voix était parfois plus entendue que celle de Carlisle lui-même, qui considérait son assistant comme une menace pour son poste. Mosley a signé ce parcours avec l’Orlando Magic.

Mejri et Smith

Le coach new-yorkais était, en partie (grand ou petit, selon l’interlocuteur) responsable de ce vivier. Un exemple, Salah Mejri. L’ancien joueur du Real Madrid a reçu une forte colère du public de la part de son patron après deux fautes techniques rapides lors d’un duel contre les Knicks de New York : « Tu as deux putains de points, sors d’ici ! », a-t-il crié au Tunisien en vue publique et télévisée, qui était l’une des principales pierres sur lesquelles Doncic s’est appuyé pour rejoindre les Mavs : tous deux étaient passés par Madrid.

L’autre, Dennis Smith. Le meneur de jeu a été choisi au choix 9 en 2017 sans l’approbation complète de Carlisle, qui voulait Donovan Mitchell, sélectionné avec 13 par l’Utah Jazz. Smith et Doncic se sont entendus lorsque le Slovène a atterri. Ils passaient des heures avec la console et vivaient dans le même immeuble. Smith a même présenté son nouveau partenaire à son groupe social. Leur amitié grandit, mais Carlisle la briserait bientôt. Il ne faisait pas confiance à Smith comme partenaire de danse pour l’ex-Madridista et doutait de son potentiel. Et l’escorte est partie pour New York lors de la première saison de Doncic avec les Mavs après avoir été accusé par son entraîneur d’être jaloux du Slovène. Une déclaration qui a surpris toute l’équipe et qui semblait injuste car Smith « fait un effort honnête pour rejoindre Doncic sur le terrain», Les sources se rapportent à MacMahon.

Ce comportement, avec Mejri et Smith, n’a pas surpris les gens de l’organisation. Ils ne considéraient pas cela « inhabituel ». « Différents membres du personnel, des entraîneurs aux employés, ont déclaré à ESPN que ils se sont sentis intimidés et rabaissés par Carlisle « . « C’était abrasif et exigeant», pointent-ils sur un entraîneur avec une bonne histoire de polémique avec ses joueurs tout au long de ses 13 années sur le banc de Dallas.

Porzingis

Porzingis n’avait pas non plus une bonne ambiance avec le New Yorker. Il est entré dans le commerce de Dennis Smith en tant que superstar à part entière pour Doncic… mais il n’a pas accéléré le rythme. Sa position s’éloignait du bord. Le périmètre était sa nouvelle maison. Et il ne se sentait pas à l’aise. La saison dernière, le Letton était frustré par cette idée, qui laissait toute la voie centrale à Doncic, mais ne permettait pas aux Mavericks de franchir le premier tour des éliminatoires. Et quand la dernière pré-saison est arrivée, il a été déçu : j’espérais qu’ils le transmettraient. La connexion entre les deux géants de l’équipe n’était pas des meilleures non plus… et Carlisle »il n’était pas en état de le gérer car il avait de mauvaises relations avec les deux”.

Affrontement

Et ce parfum de colère et d’inconfort était aussi cultivé par Doncic. Ses querelles, privées et publiques, avec Carlisle étaient de plus en plus notoires. Le Slovène a par exemple remis en cause l’autorité de son entraîneur lors d’un match en ce début de saison 2020-21 : « Qui est responsable, toi ou Bob ?a déclaré en référence à Haralabos Voulgaris, expert numérique et directeur de la recherche quantitative pour la franchise. Son travail, pour de nombreux joueurs, dicte les alignements et les rotations à l’entraîneur. Il a quitté son poste en novembre 2021 face à Doncic.

Ce n’était pas la seule collision. Après avoir commis sa troisième faute au troisième quart du premier match éliminatoire contre les Clippers, Carlisle a remplacé son joueur, ignorant son geste selon lequel il voulait rester sur le terrain. Il partit en secouant la tête et en s’adressant mal au technicien.. Action qu’il répéta quelques secondes plus tard, avant de finalement s’asseoir sur le banc. Personne ne cligna des yeux sur le banc. « Les joueurs, le personnel et les entraîneurs s’étaient habitués à Doncic maudissant Carlisle, leur dynamique se détériorant», déclare le journaliste d’ESPN. « Doncic s’est encore plus éloigné de son entraîneur et s’est montré plus provocant envers lui dans le feu de l’action.”.

A tel point que le voyage de Carlisle en Slovénie cet été pour voir son joueur en pleine rénovation a été annulé à la demande de Doncic après que Mark Cuban a licencié Donnie Nelson, président des opérations et ami de Mavs et l’un des principaux moteurs de la sélection de Doncic comme n ° 3 dans le projet. Maintenant, chacun suit son propre chemin : Carlisle essaie de renflouer les Indiana Pacers, à un pas de la reconstruction ; et Doncic, pour guider Dallas un peu plus loin. Le futur qui des deux aura plus de fortune.