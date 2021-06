L’équipe Sovryn met SOV sur Uniswap, le projet franchit la marque Mln à TVL

Actualités Bitcoin

L’équipe Sovryn met SOV sur Uniswap, le projet franchit la barre des 50 millions de dollars à TVL

Sovryn, un projet visant à apporter la finance décentralisée (DeFi) à Bitcoin, a dépassé les 50 millions de dollars en valeur totale verrouillée (TVL).

Selon le site de suivi des données DeFi Llama, le système intelligent basé sur des contrats non dépositaires pour les prêts, les emprunts et les transactions sur marge de bitcoins a vu son TVL augmenter d’un peu moins de 45 millions de dollars fin mai à un peu plus de 52 millions de dollars, au 10 juin.

Avec cela, le projet a rejoint le top 100 des projets DeFi par TVL et est actuellement à la 99e place.

Cependant, jusqu’à hier, le TVL valait des milliards de dollars, ce qui a déclenché des arguments sur Crypto Twitter (CT). TVL est une métrique populaire et dominante dans l’espace DeFi, mais de nombreux analystes soutiennent son mérite et que “quelques utilisateurs de baleines peuvent créer l’illusion d’une activité”.

Tout a commencé après qu’Anthony Pompliano, un promoteur de Bitcoin et un investisseur dans le projet – Pomp Investments a dirigé le cycle d’investissement de 9 millions de dollars de Sovryn en avril, a fait la promotion du tweet de l’équipe de Sovryn sur le projet ayant un TVL plus élevé, à 1,9 milliard de dollars, que le populaire DEX Uniswap V3. Il a dit,

“Je n’arrête pas de dire à tout le monde que l’infrastructure DeFi sur Bitcoin est l’opportunité la moins chère du marché.”

Cela a déclenché un débat avec l’ambassadeur de la communauté Chainlink, ChainLinkGod faisant valoir,

“Les jetons de gouvernance jalonnés ne devraient pas compter comme TVL pour un protocole de prêt, aucun autre protocole ne suit le TVL de leur marché comme celui-ci, regardez Aave et son module de sécurité, semble assez trompeur car ce capital n’est pas disponible pour l’emprunt.”

En réponse, DeFi Llama a supprimé le jalonnement de la TVL de Sovryn et publie une mise à jour du site qui permet à quiconque de choisir s’il souhaite que le jalonnement soit inclus ou exclu sur TVL pour rester neutre sur la question.

Un projet Bitcoin DeFi (@SovrynBTC) a été lancé il y a quelques semaines à peine et sa valeur totale est déjà bloquée à plus d’un milliard de dollars. Il se développe plus rapidement que presque tous les projets “DeFi” basés sur Ethereum. Pourquoi les gens de DeFi ne célèbrent-ils pas cette grande croissance et adoption ??? – Pomp 🌪 (@APompliano) 9 juin 2021

Pendant ce temps, d’autres ont fait valoir que même si Sovryn avait amassé un tel capital, ce n’était pas vraiment une valeur aberrante comme on peut le croire, car dans l’espace DeFi, de nombreux projets ont accumulé beaucoup plus de TVL que celui de Soveryn en une période beaucoup plus courte de temps. CryptoCobain, personnalité populaire de Twitter, a déclaré :

« Les nouveaux protocoles offrent un rendement élevé pour une croissance relative rapide et les exemples de même cohorte qui ont été lancés en même temps l’ont dépassé de multiples fois. Bien sûr, les nouvelles choses offrant un APY élevé se développent rapidement. « TVL à l’image des exploitations à rendement sans risque n’est pas vraiment la même chose que la fonctionnalité / l’utilisation du protocole à risque. »

Jeudi, Sovryn a annoncé qu’ils avaient lancé leur jeton SOV sur Uniswap pour maintenir la “conversation attendue depuis longtemps sur la façon dont les projets rapportent TVL”.

Sovryn a été conçu pour un avenir multi-chaînes. Les développeurs de Sovryn ont construit une infrastructure à un rythme incroyable, y compris des ponts en chaîne X. ETH et stablecoin ont déjà migré vers l’écosystème Bitcoin. Aujourd’hui, $SOV migrera vers l’écosystème Ethereum et sera listé sur Uniswap. – Yago (@EdanYago) 10 juin 2021

“DeFi pour Bitcoin est enfin là pour offrir une alternative bien nécessaire”, a déclaré l’équipe Sovryn.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.