L’équipe talkSPORT entre dans la Racing League… Alan Brazil pour gérer la formation, y compris Hollie Doyle, dans une nouvelle compétition de courses de chevaux passionnante avec 2 millions de livres sterling à gagner

Racing League et talkSPORT sont ravis d’annoncer que talkSPORT va devenir le partenaire principal d’une équipe dans la première Racing League de cette année.

L’équipe talkSPORT sera composée des formateurs Michael Bell, James Fanshawe, Ed Dunlop et Roger Varian.

Nous sommes ravis de faire partie d’un nouvel événement qui change la donne

Les jockeys de l’équipe Holly Doyle, Jack Mitchell et Cieren Fallon Jnr rouleront en noir et l’équipe sera dirigée par les légendes de talkSPORT Alan Brazil et Rupert Bell.

Rupert Bell a déclaré: «J’ai vraiment hâte de faire partie de la saison inaugurale de la ligue de course. C’est une initiative très excitante pour le sport et je suis ravi de diriger l’équipe talkSPORT. En tant que manager, cela devrait être particulièrement amusant d’essayer de dire à mon frère Michael quoi faire. Je ne suis pas sûr qu’il m’écoutera.

«TalkSPORT est déterminé à faire en sorte que cette première saison soit un grand succès… espérons que l’équipe talkSPORT livrera la marchandise.»

Hollie Doyle sera sur Team talkSPORT

Le directeur de talkSPORT, Lee Clayton, a déclaré: «talkSPORT capturera toute l’excitation de la Racing League, qui s’annonce comme un grand moment pour le sport.

«Les courses de chevaux sont certainement une passion pour beaucoup de nos auditeurs et présentateurs, donc je suis sûr que Team talkSPORT sera une force avec laquelle il faut compter sur le parcours! Nous sommes tous impatients de nous associer à un tournoi de haut niveau plein de plaisir et de divertissement pour nos auditeurs. »

Oli Harris, de Racing League, a déclaré: «talkSPORT est un partenaire de rêve pour nous. Ils ajouteront énormément de personnalité à la compétition et fourniront une immense plateforme pour raconter l’histoire de Racing League tout au long de l’été. Nous sommes impatients de travailler avec Alan, Rupert et le reste de l’équipe! »

La Racing League commence le 29 juillet à l’hippodrome de Newcastle et se poursuit tous les jeudis jusqu’à la finale le 2 septembre. Pour en savoir plus sur Racing League, visitez le site Web ici.

talkSPORT diffusera toutes les courses de la Racing League en direct, la première course de chaque meeting étant diffusée en direct sur talkSPORT, et les 5 courses restantes se dérouleront sur talkSPORT 2.

La Racing League

Voici comment tout cela fonctionnera …

12 équipes participeront à la Racing League, qui comprendra 36 courses à handicap, se déroulant sur 6 semaines.

Chaque équipe est composée de:

Entraîneurs – minimum de 2 et maximum de 4 3 jockeys – qui rouleront exclusivement pour une équipe pendant la compétition Une équipe de 30 chevaux – “ remaniement de l’équipe ” à la semaine 4 pour les jambes fraîches Team Manager – qui décidera de la sélection de l’équipe pour chaque course

Les courses:

Chaque meeting comportera 6 courses Toutes les courses sont des courses à handicap ouvertes aux chevaux de 3 ans et plus avec un score de handicap de 0 à 90 Une équipe inscrira un coureur dans chaque course Chaque course a un field garanti de 12 coureurs 50k £ de prix par course – payé aux propriétaires / entraîneurs / jockeys

Prix ​​en argent:

Un prix de 1,8 million de livres sterling est à gagner au total, soit 50000 livres sterling pour chaque course.Cet argent est distribué aux propriétaires, entraîneurs, jockeys, etc. selon la distribution standard de la BHA.Les champions de la Racing League recevront également un bonus d’équipe gagnante.Chaque équipe aura un fan ambassador, ou “ Super Fan ”, qui gagnera également gros si son équipe remporte la Racing League