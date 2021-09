L’équipe talkSPORT remporte la toute première Racing League, Rupert Bell déclare qu’il est le Pep Guardiola de l’événement inaugural et dit que le trophée passe la nuit avec lui !

in

Après une nuit dramatique à Newcastle, la Team talkSPORT a été couronnée la toute première championne de la Racing League.

Un Rupert Bell ravi, alias le Pep Guardiola de la Racing League, était ravi et a déclaré qu’il passait la nuit avec le trophée.

Le classement final montre que Team talkSPORT est le tout premier champion

Débutant fin juillet, la carte des six courses s’est terminée jeudi soir. L’équipe talkSPORT a commencé la soirée avec 41 points de retard sur les leaders de la semaine cinq, Team ThoroughBid, mais a immédiatement réduit l’écart avec Jack Mitchell sur le grand favori Second Slip à la victoire dans la course d’ouverture.

Au final, Team talkSPORT a terminé la compétition inaugurale avec 368,5 points, neuf d’avance sur eToro, ThoroughBid terminant troisième avec 351.

«Ça a été très amusant, ça a été différent et j’ai vraiment apprécié ça pendant six semaines», a déclaré Bell par la suite.

“Si vous regardez les courses compétitives ce soir et que vous vous rendez compte que cela a des jambes.”

Le format était simple. Douze équipes participeront, qui consisteront en 36 courses à handicap, se déroulant sur les six semaines.

Mitchell a battu Hayley Turner au titre de jockey de la Racing League

Chaque course vaut 50 000 £, un total de 1,8 million de £ est à gagner.

Des points sont attribués dans chaque course avec 25 au vainqueur, tandis que la dixième place rapporte un point.

L’équipe avec le plus de points après 36 courses remporte la Racing League.

L’équipe talkSPORT réclame le bonus gagnant de 150 000 £, qui a été proposé en plus des 1,8 million de £ de prix en argent au cours des six réunions.

En plus de partager le pot de 30 000 £ pour les coureurs de l’équipe, le meilleur jockey Mitchell a gagné 25 000 £ supplémentaires.

Bell, cependant, n’était pas d’humeur à partager lorsqu’il a célébré. Il est le manager de l’équipe talkSPORT avec l’animateur du petit déjeuner sportif de la station, Alan Brazil.

“Je suis le Pep Guardiola du monde des managers de course”, a-t-il plaisanté. « Alan Brazil n’avait absolument rien à voir là-dedans !

« J’ai assisté à chaque réunion et bravo aux entraîneurs et à tout leur personnel. Fair-play envers eux.

Bell a dit aux téléspectateurs qu’il dormait avec le trophée de la Racing League