L’équipe terne de Tottenham s’incline contre les ménés néerlandais Vitesse alors que Dele Alli est accusé de ne pas avoir montré « assez de désir »

Une équipe de fortune de Tottenham Hotspur a été battue 1-0 par le SBV Vitesse lors de son troisième match de groupe de la Conférence de la Ligue Europa après une performance insipide.

Maximilian Vittek a frappé une superbe volée du pied gauche de l’extérieur de la surface pour sortir de l’impasse à 12 minutes de la fin et les hôtes ne se sont jamais vraiment inquiétés.

Tottenham, qui avait précédemment touché la barre transversale par Bryan Gil, semblait tenir bon jusqu’à ce que Maximilian Wittek perce une volée basse depuis le bord de la zone depuis le centre d’Eli Dasa.

Nuno Espirito Santo a effectué 11 changements du côté qui a récolté les trois points à Newcastle, mais il n’y avait jamais beaucoup d’espoir de répéter l’exploit ici.

Menés par Harry Winks, les Spurs manquaient de cohésion et n’ont pas réussi à étouffer le bruit de la foule bruyante à domicile, qui n’a fait que croître en confiance.

Bryan Gil a peut-être touché la barre transversale en seconde période, mais l’équipe londonienne a été largement dominée par les ménés néerlandais et Matt Holland a signalé Dele Alli pour des critiques particulières.

« Je vois cela comme une occasion manquée de montrer au manager que vous devriez faire partie de l’équipe », a déclaré Holland.

L’international anglais a fait l’objet d’un examen minutieux pour sa performance en Hollande

« Dele Alli n’a pas fait assez pour avoir un impact sur le match. Il n’a pas montré assez de désir.

La défaite laisse les finalistes de la Ligue des champions 2019 à la troisième place du groupe G de la Ligue de conférence après la défaite au Gelredome.

