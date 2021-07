L’équipe WoW publie une déclaration, promet de supprimer les références “non appropriées” du jeu

L’équipe de développement de World of Warcraft a publié une déclaration abordant les problèmes soulevés par le procès pour discrimination de la Californie contre Activision Blizzard. Le message a été partagé sur le compte Twitter officiel du MMO et sur le site officiel du jeu, signé par “The World of Warcraft team”.

Le message reconnaît la douleur des femmes qui auraient été harcelées et discriminées et dit que le studio prendra du temps et des actions pour que World of Warcraft arrive à un meilleur endroit. Le message indique également que “nous voulons également prendre des mesures immédiates en Azeroth pour supprimer les références qui ne sont pas appropriées pour notre monde”.

Bien qu’il ne soit pas directement indiqué quelles références sont supprimées à la fois de World of Warcraft et de World of Warcraft Classic, il semble probable que l’équipe supprimera les références à l’ancien réalisateur Alex Afrasiabi, qui a été nommé dans le procès. Afrasiabi – qui a discrètement quitté l’entreprise à l’été 2020 – aurait fréquemment frappé les femmes de l’entreprise, tenté de les embrasser et jeté ses bras autour de leur cou.

Afrasiabi apparaît comme un PNJ dans le jeu nommé Field Marshal Afrasiabi, quelque chose que les joueurs demandent à être retiré depuis que le procès est devenu public. Le maréchal se trouve à Stormwind, la capitale de l’Alliance, et Lord Afrasastrasz, un deuxième PNJ qui porte son nom, se trouve au temple Wrymwrest en Norfendre. Le message de l’équipe de World of Warcraft a déclaré que les joueurs verront “plusieurs changements de ce type à Shadowlands et à WoW Classic dans les prochains jours”.

Ce message de l’équipe de World of Warcraft intervient après que des employés d’Activision Blizzard aient annoncé qu’ils organiseraient un débrayage mercredi, pour protester contre la réponse « odieuse et insultante » de l’éditeur au procès.

Vous pouvez lire la déclaration de l’équipe de World of Warcraft ci-dessous :

Un message de l’équipe de World of Warcraft

Il était clair d’après les conversations de notre équipe que nous voulions faire une déclaration représentative des sentiments de l’équipe de World of Warcraft. Nous avons demandé à tous les membres de notre équipe de nous envoyer leurs suggestions et commentaires sur la meilleure façon d’aborder la communauté et voici le résultat.

Les derniers jours ont été un temps de réflexion pour l’équipe de World of Warcraft, passés en conversation et contemplation, plein de tristesse, de douleur et de colère, mais aussi d’espoir et de résolution. Alors que nous écoutons les femmes courageuses qui se sont manifestées pour partager leurs expériences, nous nous engageons à prendre les mesures nécessaires pour garantir un environnement inclusif, accueillant et sûr à la fois pour notre équipe et pour nos joueurs en Azeroth. Ceux d’entre nous qui dirigent comprennent que ce n’est pas à nous de juger quand nous avons atteint nos objectifs, mais plutôt à notre équipe et à notre communauté de nous faire savoir quand nous avons encore plus à faire.

Alors que nous nous tournons vers notre équipe pour obtenir des conseils dans notre travail interne pour protéger les groupes marginalisés et tenir pour responsables ceux qui les menacent, nous voulons également prendre des mesures immédiates en Azeroth pour supprimer les références qui ne sont pas appropriées pour notre monde. Ce travail est en cours et vous verrez plusieurs changements de ce type à la fois dans Shadowlands et WoW Classic dans les prochains jours.

Nous savons que pour rebâtir la confiance, nous devons la gagner par nos actions dans les semaines et les mois à venir. Mais nous allons de l’avant en sachant que nous partageons la même vision que notre communauté sur la création d’un endroit où les personnes de tous genres, ethnies, orientations sexuelles et origines peuvent s’épanouir et s’appeler fièrement chez elles.

–L’équipe de World of Warcraft

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.