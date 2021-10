L’équipement d’enregistrement de la Station spatiale internationale revient sur Terre après l’accident

18/10/2021 à 12:39 CEST

Le tournage du premier long métrage dans l’espace est terminé. Selon Engadget, l’actrice russe Yulia Pereslid, le producteur Klim Shipenko et le cosmonaute Oleg Novitskiy sont revenus sur Terre après que les deux premiers aient passé 12 jours à tourner leur film. Tous trois ont quitté l’ISS à bord d’un vaisseau Soyouz et ont atterri au Kazakhstan. Remarquez, tout cela après un voyage mouvementé qui a provoqué un incendie sur l’ISS.

Pereslid et Shipenko sont arrivés le 5 octobre grâce à un accord entre l’agence spatiale russe Roscosmos, la chaîne de télévision Channel One et le studio de production Yellow, Black and White. Novitskiy était là depuis le 9 avril en tant que membre de l’équipe régulière de la Station, bien qu’il ait également joué un rôle clé dans le film, Pereslid incarne un chirurgien qui effectue une visite d’urgence à l’ISS pour opérer le cosmonaute.

Le tournage a nécessité des sacrifices importants pour certains membres de l’équipe de l’ISS. L’astronaute de la NASA Mark Vande Hei et le cosmonaute russe Pyotr Dubrov devaient initialement revenir à bord de la capsule Soyouz, mais tous deux ont vu leur projet de rester sur la Station prolongé de six mois pour faire de la place sur Soyouz aux producteurs du film. Par conséquent, Vande Hei établira un nouveau record du plus long vol spatial d’un astronaute américain, passant exactement un an en orbite. Pereslid a également fait son chemin en tant que première actrice professionnelle à visiter l’espace, battant William Shatner d’un peu plus d’une semaine.