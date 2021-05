“L’équipement est branché et il ne lâchera rien du tout”

06/05/2021 à 17h35 CEST

Le milieu de terrain de Séville Joan Jordán a assuré à propos des quatre derniers matchs de la Liga, avec la visite au Real Madrid comme premier rendez-vous, que “l’équipement est très branché et ne lâchera rien du tout“, puisqu’il lui reste de” beaux défis “et qu’il a encore des” options pour faire de grandes choses “comme essayer” de monter le plus haut possible “.

«Nous l’avons montré au cours de ces deux saisons. Avec Monchi, avec Lopetegui et avec un super groupe. Quand on a eu un coup, on s’est toujours levé. Il n’y a rien d’autre pour continuer indéfiniment. Nous n’allons pas abandonner et nous avons une très grande motivation car nous jouons des choses très importantes. Nous allons à mort pour gagner dimanche », a déclaré Jordán dans une interview accordée aux médias de Séville.

Né à Gérone, un élément clé du programme de l’entraîneur Julen Lopetegui tout au long de la saison, a souligné que, malgré la défaite “douloureuse” de lundi contre l’Athletic (0-1) qui a rendu presque impossible pour eux de se battre pour la Liga, l’équipe Il ne va pas jeter l’éponge car “il reste quatre matches très importants” et celui de dimanche à Valdebebas “est la clé”.

“Nous avons notre gène compétitif. Je n’aime pas faire le calcul, mais j’espère que nous gagnerons les quatre matchs et qu’il nous donnerait d’être aussi haut que possible. Ce serait très bien. La Super Coupe d’Espagne, entrer dans le top 3 de la Liga, le record de points …, ce sont de très belles incitations et je suis convaincu que l’équipe ira à mort“, a-t-il affirmé.

Le milieu de terrain sévillan, après le “coup” subi contre l’Athletic Bilbao, a insisté sur le fait qu’il s’entraînait bien et se remettait d’une défaite qui lui avait fait “beaucoup de mal”, puisqu’ils étaient “là par leurs propres mérites”.

“Le but nous a beaucoup fait mal, le lendemain, nous nous sommes reposés et avons pu réfléchir et hier nous lui avons donné une torsion mentale, en nous préparant pour le prochain défi.“il expliqua.

Avec seulement deux semaines de repos depuis l’été, comme toute l’équipe de Séville, en raison de la Ligue Europa remportée contre l’Inter et de la Super Coupe d’Europe perdue contre le Bayern Munich, Jordán a accumulé 3110 minutes en 47 matchs (32 en Ligue, 7 en la Ligue des champions)., 7 en Coupe et en Super Coupe d’Europe), avec 2 buts et 7 passes décisives.

Il a précisé qu’il éprouvait une certaine gêne depuis deux semaines, même s’il pourra terminer “à un haut niveau et heureux” une saison qu’il qualifie de “spectaculaire”, arguant que l’équipe a concouru sur tous les fronts et réussi à “Qualifiez-vous pour la Ligue des champions. Il reste cinq jours, ce qui est incroyable.”

Le milieu de terrain des Regencós, âgé de 26 ans, a rappelé que la saison dernière, ils avaient perdu au Bernabéu dans un match dans lequel un but avait été refusé, mais dans lequel ils avaient des “options”, et ont appelé à offrir le “plus haut niveau” dimanche. «faire pression et générer des chances», car ils veulent «être des protagonistes» à Valdebebas.

Il a également souligné la croissance que maintient le club de quartier Nervión, car “se battre pour le titre à cinq jours de la fin, c’est être fier”.

“Nous avons fait un pas en avant et je ne sais pas si ce sera cette année, mais nous allons essayer. Sinon, comme je l’ai lu à Monchi, je pense nous sommes venus pour rester. Le club veut continuer à grandir, il prend des mesures très fermes et j’espère que nous pourrons continuer à être là », a déclaré Jordán.

Concernant son “rêve” d’atteindre l’équipe nationale espagnole, le Catalan a déclaré que “c’est quelque chose qui est là, un défi” qu’il ne cache pas et pour lequel il travaille tous les jours, et a ajouté que “s’il devait changer “ses vacances pour jouer l’Euro Cup”, ce serait spectaculaire “et qu’il essaie toujours de” chercher le côté positif “et continuera à se préparer quand” l’opportunité se présentera “.