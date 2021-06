Le moment de célébration de Max Verstappen après sa victoire dans le Grand Prix de Styrie a provoqué une réprimande immédiate du directeur de course de Formule 1, Michael Masi.

Le pilote Red Bull a fêté sa quatrième victoire de la saison 2021 en s’arrêtant près de son équipage, dont le perchoir du mur des stands était situé à une courte distance après la ligne d’arrivée. Verstappen a ensuite allumé ses pneus arrière et est parti.

Masi n’a pas aimé ce qu’il a vu et a fait savoir à Red Bull “dès que c’est arrivé”, qu’il considérait cela comme un risque pour la sécurité.

“Ce n’était pas une situation idéale, c’est pourquoi j’ai immédiatement parlé à l’équipe et leur ai dit en conséquence que quelque chose ne serait pas toléré à l’avenir”, a-t-il expliqué.

De quoi Masi s’inquiétait-il ? Et si la transgression de Verstappen était si grave, pourquoi n’a-t-il pas été pénalisé sur-le-champ ?

D'autres voitures ont dépassé Verstappen alors qu'il effectuait un "burn-out".

Le risque potentiel de ce que Verstappen a fait est clair. Il a arrêté sa voiture à une très courte distance de la ligne d’arrivée, à un point auquel les voitures de Formule 1 s’approchent habituellement à 300 km/h (186 mph). Tout pilote accélérant vers la ligne d’arrivée alors qu’il courait contre un rival pour la position aurait pu être en danger de heurter la Red Bull.

Par coïncidence, le premier pilote à dépasser la voiture à l’arrêt de Verstappen a une expérience directe des dangers qui se présentent sur le même circuit. En 2015, Nicholas Latifi a percuté la voiture de Roberto Merhi à l’issue d’une course de Formule Renault 3.5 :

Les deux pilotes se sont éloignés de l’accident, bien qu’ils aient tous deux eu un mauvais choc, et Latifi en particulier a eu la chance de ne pas avoir été lancé dans le portique au-dessus du circuit. L’impact était comme si une bombe avait explosé, des débris explosant dans les airs. Si quelque chose de similaire s’était produit à proximité de l’équipage en fête de Verstappen, les conséquences auraient pu être épouvantables.

Les membres de l’équipe Red Bull ont rejoint Verstappen pour célébrer sa victoire catégorique dimanche

Merhi a été tenu responsable de l’accident et en plus d’être disqualifié, il lui a été interdit de prendre le départ de la deuxième course plus tard le même jour.

Rapport : Merhi banni après un accident « dangereux » après la courseVerstappen s’est-il mis lui-même, d’autres pilotes et son équipe en danger dimanche ? Il existe des différences importantes entre les deux cas.

Alors que Verstappen avait remporté la course et faisait la fête, les motivations de Merhi pour s’arrêter après avoir terminé quatrième n’étaient pas évidentes et ses rivaux n’avaient aucune raison de s’y attendre. Alors que Verstappen s’arrêtait près du mur des stands, Merhi était plus près de la ligne de course – il semblait que son intention était de poser de la gomme sur la deuxième place de la grille, d’où il devait prendre le départ de la deuxième course de l’après-midi, afin d’améliorer son va-t-en.

Lors de la course 2015, Latifi a entamé le dernier tour à un peu plus d’une seconde de Merhi, mais son attention a été attirée par la lutte contre une attaque en fin de course de Tom Dillmann derrière. Préoccupé par sa lutte pour la position, il ne remarqua pas Merhi arrêter sa voiture Pons devant lui jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Verstappen a remporté la course de dimanche par 35 secondes – alors qu’il atteignait la fin de la ligne droite des stands après avoir pris le drapeau à damier Lewis Hamilton était de retour au virage sept. Cependant, d’autres voitures doublées sont passées et Verstappen n’avait aucun moyen de savoir si ceux qui suivaient pourraient le remarquer en train de ralentir soudainement.

Verstappen ne s’arrêta que très brièvement. Alors que Merhi ne montrait aucun souci pour la sécurité de ses concurrents, les actions de Verstappen présentaient clairement moins de danger. Il était plus éloigné de la ligne de course, ne s’est arrêté que très brièvement, et a considérablement ralenti pendant environ 10 secondes au maximum, pendant lesquelles deux pilotes – Latifi et Lando Norris – l’ont dépassé.

La décision des commissaires sportifs de ne pas punir Verstappen est compréhensible. Pourtant, l’affaire Merhi montre que le risque potentiel est beaucoup plus grand dans des circonstances qui ne sont que légèrement différentes.

Masi doit considérer non seulement ce qui est une pratique sûre en Formule 1, mais l’exemple qu’il donne aux pilotes juniors. Faire quelque chose comme ça dans les séries junior, avec des champs plus larges et plus serrés de pilotes moins qualifiés, serait clairement plus risqué.

Un conducteur aveugle heurtant une voiture beaucoup plus lente devant lui est l’un des scénarios les plus dangereux du sport automobile. L’accident de Billy Monger à l’arrière de la voiture de Patrik Pasma lors d’une course de Formule 4 britannique il y a quatre ans – dans des circonstances totalement différentes des incidents ci-dessus – lui a coûté le bas des jambes.

Ce que Verstappen a fait n’était peut-être pas dangereux, mais le précédent créé en lui permettant de continuer pourrait l’être, ce qui explique la détermination de la FIA qu’il « ne sera plus toléré à l’avenir ».

