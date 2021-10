L’ère des ETF Bitcoin est arrivée après une décennie de retards

Alors que Bitcoin atteint de nouveaux horizons, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier chacun d’entre vous pour vos lecteurs. Que vous soyez un propriétaire de longue date qui a vécu cette expérience avec moi au cours des deux dernières années ou un nouvel abonné, je suis sûr que vous continuerez à trouver quelque chose de précieux dans les paragraphes suivants. Merci encore. Votre soutien est vraiment apprécié.

67 000 $ pour un Bitcoin

La semaine dernière a affiché la clôture hebdomadaire la plus élevée de l’histoire, ce qui a réfuté les récits baissiers qui appelaient à de nouveaux creux par rapport au creux d’environ 29 000 $. Bitcoin est en hausse de 120% depuis lors. Aujourd’hui, Bitcoin vient d’atteindre 67 000 $. Si cette projection se réalise, alors la crypto pourrait enfin se consolider autour de ces niveaux, ce qui pourrait offrir une fenêtre d’opportunité pour que les altcoins rattrapent leur retard.

En particulier, le lancement de l’ETF basé sur les contrats à terme ProShares a été un succès et n’a finalement pas été un événement de « vente d’actualités ». Néanmoins, je pense que tout recul important est une opportunité d’achat.

Les niveaux d’intérêt pour offrir un retrait sont respectivement de 55 800 et 56 800 $ au moment de la rédaction de cet article. Plus la parabole est grande, plus le prix minimum auquel les acheteurs apparaîtront est élevé. Cette zone offre suffisamment de confluence pour que les investisseurs se positionnent pour de nouveaux sommets, bien qu’il n’y ait aucune garantie que les prix baisseront de sitôt.

En termes de prise de bénéfices au comptant à long terme, mon opinion est que le cycle du marché sera supérieur à 100 000 $ pour le bitcoin ; le reste n’est que bruit. Cependant, les positions à effet de levier sont une autre affaire, car les frais de financement, les intérêts ouverts et d’autres mesures doivent être pris en compte.

Sur les principales bourses, les taux de financement sont toujours tolérables (<0,20 %) par rapport à la dernière fois que BTC/USD se sont échangés les mains à ces prix. Pas de drapeaux rouges flagrants pour l'instant.

Dans le même temps, l’intérêt ouvert décolle, ce qui signifie que les acteurs du marché augmentent leur exposition à un rythme rapide, sans aucun doute encouragés par le premier lancement des ETF Bitcoin. Cependant, contrairement à la hausse des taux de financement, ces participants exécutent en moyenne des ordres limités plutôt que des ordres de marché, ce qui suggère une approche plus modérée (pour l’instant). C’est bien et cela suggère que beaucoup, comme Peter Schiff, sont encore incrédules.

L’intérêt ouvert a grimpé à 25,86 milliards de dollars, selon les données de Bybt, contre 27,4 milliards de dollars en avril. Dans le cas où une autre cascade de liquidation se produirait finalement sur le marché (très probable), les contrats de marge de change (sécurisés par crypto plutôt que par des pièces stables) seront supprimés en premier et sont un signe bienvenu pour continuer à augmenter. Les opérations les plus risquées sont les premières à être effectuées.

Comme nous l’avons souvent discuté, la saison des altcoins reviendra très probablement une fois que BTC / USD formera une fourchette de négociation. BTC.D à ou autour de 50% est un domaine pour anticiper une rotation du capital plus élevée (ce signal est inversement corrélé avec ETH / BTC). Comme discuté sur Twitter, le signal initial est généralement une formation inférieure sur le graphique ETH / BTC. Zones d’assistance indiquées ici.

Prenez ces niveaux et cette analyse avec des pincettes, et gardez à l’esprit que personne ne peut prédire l’avenir. Vous êtes personnellement responsable de vos décisions et si vous ne pouvez pas l’accepter, vous ne devriez pas être sur les marchés des capitaux. De nombreux altcoins iront à zéro sur un horizon temporel suffisamment long et ce qui était vrai hier ne l’est pas nécessairement aujourd’hui. Néanmoins, nous naviguerons dans ces eaux du mieux que nous pourrons et pousserons nos niveaux de dopamine à des niveaux record si le marché le souhaite.

Blague à part, il convient de noter que ce scénario est possible pour deux raisons : (1) la technologie et (2) les politiques imprudentes de la Réserve fédérale. Aujourd’hui, tout le monde a accès aux mêmes dangers moraux qui ont modifié les prix de tous les marchés en premier lieu. C’est pourquoi posséder Bitcoin (et Litecoin, à mon avis) est si primordial. Ces crypto-monnaies, Bitcoin plus que Litecoin en raison de l’adoption massive, sont des ancres de rareté absolue qui ne changent pas.

C’est le courage.

