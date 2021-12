L’ère des vols spatiaux commerciaux se lève enfin

Jeff Bezos débouche le champagne après avoir conduit le vaisseau spatial suborbital New Shepard de Blue Origin. (Photo d’origine bleue)

Depuis 25 ans, je récapitule les principales histoires sur l’espace et j’attends avec impatience les tendances de l’année prochaine sur la dernière frontière – et pendant la plupart de ce temps, l’aube de l’ère des vols spatiaux commerciaux a été l’une des choses que j’ai attendaient le plus avec impatience.

2021 a été l’année où cette ère a vraiment commencé.

Bien sûr, vous pourriez plaider en faveur de l’aube de 2000, lorsqu’une société appelée MirCorp a essentiellement loué la station spatiale russe Mir pour une entreprise commerciale qui a fait long feu. Ou en 2001, lorsque les clients ont commencé à acheter des sièges sur le vaisseau spatial russe Soyouz en direction de la Station spatiale internationale. Vous pouvez également citer les voyages en fusée de SpaceShipOne en 2004, qui ont remporté un prix de 10 millions de dollars pour une équipe soutenue par le milliardaire de Seattle, Paul Allen.

Mais ce n’est qu’en juillet que le premier client payant a effectué un voyage suborbital dans l’espace à bord d’un vaisseau spatial privé. C’était l’adolescent néerlandais Oliver Daemen, qui a volé dans la capsule New Shepard de Blue Origin aux côtés du fondateur milliardaire de la société, Jeff Bezos, de son frère Mark et du pionnier de l’aviation Wally Funk.

Nous ne savons toujours pas combien la famille de Daemen a payé pour son siège. Cependant, nous savons qu’un futur aviateur Blue Origin, l’entrepreneur crypto Justin Sun, a offert 28 millions de dollars pour un trajet qui doit avoir lieu l’année prochaine.

Bezos n’est en aucun cas le seul milliardaire à faire avancer la révolution des vols spatiaux commerciaux : pendant plus d’une décennie, le milliardaire britannique Richard Branson attendait avec impatience d’être parmi les premiers à piloter l’avion-fusée SpaceShipTwo de son entreprise Virgin Galactic – l’héritier de SpaceShipOne – pour la frontière finale. Il a réalisé son vœu en juillet, quelques jours seulement avant le vol de Bezos.

Et le PDG milliardaire de Shift4, Jared Isaacman, a emmené tout un équipage avec lui en orbite dans une capsule SpaceX Crew Dragon pour la mission philanthropique Inspiration4 en septembre, Isaacman payant la facture de plusieurs millions de dollars.

Tous ces coureurs – y compris Bezos, Branson et le capitaine de Star Trek William Shatner, qui était une vedette invitée du deuxième vol en équipage de Blue Origin en octobre – ont obtenu des ailes d’astronaute commercial de la Federal Aviation Administration. Mais à partir du jour du Nouvel An, la FAA ne distribuera plus ces ailes.

Dans un communiqué de presse de décembre, publié juste avant le troisième vol en équipage de Blue Origin, l’administrateur de la FAA Wayne Monteith a déclaré que le programme d’ailes d’astronautes de 17 ans « avait rempli son objectif initial d’attirer davantage l’attention sur cette entreprise passionnante ».

Maintenant que 30 astronautes commerciaux ont volé, les futurs astronautes devront se contenter d’avoir leur nom sur une liste qui risque de s’allonger et de porter des ailes attribuées par des entreprises privées plutôt que par des agences gouvernementales. Ce qui est le signe le plus sûr que l’aube d’une ère a progressé au jour plein.

4 autres histoires de l’espace à partir de 2021

Le télescope spatial James Webb décolle : La bonne nouvelle est qu’après des années de revers et des milliards de dollars de dépassements de coûts, le JWST de 10 milliards de dollars de la NASA a commencé son odyssée spatiale le jour de Noël avec un lancement parfait au sommet d’une fusée européenne Ariane 5. Cette semaine, il y avait de meilleures nouvelles : le lancement était si parfait que le télescope devrait avoir assez de carburant pour continuer à fonctionner pendant plus de 10 ans qui étaient initialement prévus. JWST devrait cibler des cibles allant des premières étoiles et galaxies à la composition chimique des atmosphères extraterrestres.

Les missions sur Mars ont posé des jalons : Trois sondes interplanétaires ont profité de paramètres orbitaux favorables pour leur croisière de la Terre à la planète rouge : l’orbiteur Hope des Émirats arabes unis a commencé à étudier l’atmosphère martienne d’en haut en février. Le rover chinois Zhurong a déposé une caméra sans fil pour prendre un superbe selfie sur la surface martienne. Et le rover Perseverance de la NASA a envoyé le premier hélicoptère martien dans les airs de la planète en avril. (Le mini-hélicoptère est toujours en état de voler huit mois plus tard.)

SpaceX obtient un contrat d’atterrisseur lunaire : Après des mois de délibération, la NASA a choisi SpaceX pour construire le premier atterrisseur pour amener des astronautes à la surface de la lune depuis Apollo 17 en 1972. La décision de l’agence spatiale en avril d’opter pour une version de la super-fusée Starship de SpaceX a déclenché des mois de luttes juridiques avec Blue Origin et Dynetics, qui ont perdu. Un tribunal fédéral a finalement décidé que la NASA avait eu raison de donner à SpaceX le contrat de 2,9 milliards de dollars. Mais Blue Origin n’est pas encore tout à fait sorti de la course lunaire : la société spatiale de Jeff Bezos et plusieurs autres (y compris SpaceX et Dynetics) reçoivent des millions de dollars de la NASA pour continuer à travailler sur des concepts d’atterrisseur lunaire. .

L’écrasement d’un satellite russe suscite des inquiétudes : En novembre, la Russie a tiré un missile pour détruire l’un de ses propres satellites, déclenchant l’alarme sur les risques posés par les débris orbitaux – et sur la possibilité que les satellites soient ciblés lors de futurs conflits dans l’espace. La Station spatiale internationale a esquivé la menace, mais les experts qui surveillent les objets en orbite terrestre basse ont identifié plus de 800 morceaux de débris séparés qui ont été laissés sur place. Cette semaine encore, un nouveau différend a éclaté à propos de rencontres rapprochées entre la station spatiale chinoise Tiangong et les satellites Starlink de SpaceX.

5 jalons à surveiller en 2022

Une grosse année pour les grosses fusées ? 2022 pourrait être l’année où la NASA procédera au premier lancement de sa fusée Space Launch System, destinée aux missions lunaires Artemis. La mission Artemis I enverra une capsule Orion sans équipage sur un vol d’essai autour de la lune, peut-être entre mars et avril. Pendant ce temps, SpaceX se prépare pour le premier test orbital de son propulseur Starship Super Heavy, United Launch Alliance prévoit le premier vol de sa fusée Vulcan de nouvelle génération et Blue Origin vise la fin de l’année pour le début de son orbite -Classe New Glenn fusée. Il y a cependant une mise en garde concernant le calendrier : il y a un an, nous pensions que 2021 serait la grande année pour toutes ces grosses fusées.

Plus de vaisseaux spatiaux attendus pour leurs débuts : Il y a un an, nous pensions également que la capsule spatiale Starliner de Boeing commencerait à transporter des astronautes en 2021. Bon, nous nous trompions : il faudra encore au moins quelques mois avant que Boeing effectue un deuxième vol d’essai sans équipage vers la Station spatiale internationale, en faisant le suivi sur un test qui a mal tourné il y a deux ans. Si le deuxième test réussit, les astronautes de la NASA pourraient monter à bord d’un Starliner plus tard l’année prochaine. Toujours en 2022, la mini-navette Dream Chaser de la Sierra Nevada pourrait effectuer sa première livraison de fret sans équipage à la station spatiale.

La NASA riposte à un astéroïde : La mission de test de redirection d’astéroïdes doubles de la NASA envoie un vaisseau spatial percuter un astéroïde de la taille de la grande pyramide égyptienne en septembre prochain, et une étude détaillée du crash pourrait aider les scientifiques à déterminer ce qu’il faut faire si un astéroïde ou une comète devaient être détruits. détourné d’une collision catastrophique avec la Terre – comme le montrent des films catastrophe comme « Don’t Look Up », dont la première a eu lieu ce mois-ci. La vraie chose, observée à distance de sécurité, devrait faire tout un spectacle.

Le marché de la méga-constellation décolle : Le réseau Starlink de SpaceX rend déjà le haut débit par satellite disponible sur une base limitée, mais 2022 sera probablement l’année où les services Internet spatiaux se généraliseront. Ce n’est pas seulement SpaceX : OneWeb devrait bientôt lancer un service haut débit mondial, et Amazon pourrait lancer son premier prototype de satellites Project Kuiper fin 2022. Les développements de l’année prochaine pourraient également attirer davantage l’attention sur les inconvénients d’avoir tous ces satellites en orbite terrestre basse ( voir Chine contre SpaceX, ci-dessus).

Stratolaunch va-t-il devenir hypersonique ? Avant sa mort en 2018, le milliardaire de Seattle, Paul Allen, avait de grands espoirs pour Stratolaunch, l’entreprise spatiale qui a construit le plus grand avion du monde pour servir de rampe de lancement volante. Stratolaunch est maintenant sous une nouvelle direction, et après avoir mis l’avion porteur Roc à l’épreuve, la société prévoit de commencer à tester son véhicule hypersonique Talon-A réutilisable et propulsé par une fusée en 2022. Volera-t-il réellement ? Restez à l’écoute…

En l’honneur du 25e bilan annuel de l’Année dans l’espace (et pour vous récompenser d’avoir lu jusqu’ici), je vais lancer cette question triviale : quelle a été la principale histoire que j’ai mise en évidence dans le premier récapitulatif de l’Année dans l’espace en 1997 ? Envoyez votre réponse par e-mail à alan@cosmiclog.com. Je mettrai à jour ce rapport l’année prochaine avec la réponse – et je remercierai la première personne à bien faire les choses.