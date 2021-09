L’ère féminine de Sarina Wiegman en Angleterre commence avec une victoire gratuite

in

L’ère Sarina Wiegman England Women a commencé lorsque les Lionnes ont remporté une victoire 8-0 en qualifications pour la Coupe du monde contre la Macédoine du Nord.

L’ancienne patronne des Pays-Bas espère une opposition plus forte pour permettre à son équipe de s’améliorer et de mieux se préparer pour les tournois majeurs, mais pour l’instant, son équipe se concentrera sur le fait de marquer autant de buts que possible.

Ouvreur victorieux pour Sarina Wiegman Angleterre Femmes Era

Croisière des femmes en Angleterre vers une victoire confortable

Les choses n’auraient pas pu être plus confortables pour l’équipe anglaise de Wiegman. Elle a pris ses fonctions d’entraîneur-chef plus tôt ce mois-ci et il y a de l’espoir que sa nomination puisse apporter le succès à l’Angleterre.

Wiegman a remporté le championnat d’Europe avec les Pays-Bas en 2017, avant de remporter une médaille de finaliste à la Coupe du monde 2019.

Son règne a commencé avec l’attaquante de Manchester United Women Ella Toone qui a ouvert le score vendredi soir. Toone s’est vu confier par Wiegman son premier départ en Angleterre et elle a saisi l’opportunité à bras ouverts.

Leah Williamson des femmes d’Arsenal s’est vu confier le poste de capitaine en l’absence de Steph Houghton, un rêve pour la joueuse de 24 ans.

La joueuse anglaise de l’année, Ellen White, a marqué un doublé, la rapprochant du record de buts de tous les temps. Avec 41 buts sous le maillot anglais, elle compte désormais cinq buts de retard sur Kelly Smith.

Beth England a également tiré deux fois, avec l’attaquant d’Arsenal en forme Beth Mead et deux buts contre son camp responsables des trois autres buts.

Les Lionnes auraient vraiment dû marquer encore plus vendredi soir, mais c’est un début bienvenu pour un règne de Sarina Wiegman qui promet de placer l’Angleterre au sommet.

Sarina Wiegman cherche à s’améliorer du côté anglais

Wiegman est clairement désireux de donner sa propre tournure à l’équipe d’Angleterre. Elle a rappelé la gardienne de Manchester United Mary Earps et lui a offert un départ, une première apparition pour les Lionnes depuis novembre 2019.

Beth Mead a également été rappelée par le patron néerlandais après avoir raté son match en février dernier lorsque Hege Riise était entraîneur-chef par intérim.

Sarina Wiegman a admis la nécessité d’une opposition plus forte pour aider son équipe à s’améliorer: “Nous n’avons appris que de manière offensive”, a-t-elle déclaré aux médias de son équipe qui a enregistré 48 tentatives dans le match. « Contre une équipe de haut niveau, ça va être différent. Ce que nous savons, c’est que nous devons terminer mieux qu’aujourd’hui.

«Nous pouvons être un peu plus calmes, plus connectés, ces petites choses. Nous pouvons donc en tirer des leçons et l’amener à un niveau supérieur afin que même contre un meilleur adversaire, nous puissions aussi marquer. »

Sarina Wiegman fière et Leah Williamson se sentent honorées

Leah Williamson a déclaré aux médias : « C’est probablement le plus grand honneur du football. Je suis vraiment heureux que ma famille ait pu être ici aussi. Ce fut une belle journée et diriger l’équipe sera probablement le plus grand honneur de ma vie. Je pense que j’ai ri quand Sarina me l’a dit. Je pensais que j’avais des ennuis !

Pendant ce temps, l’entraîneur-chef Sarina Wiegman a décrit sa fierté au début de son équipe : Suite. Mais c’est un très bon début donc je suis fier de l’équipe.

La star anglaise Rachel Daly a joué quelques jours seulement après le décès de son père. Ses coéquipiers l’ont rejointe en portant des brassards noirs en sa mémoire au St Mary’s Stadium.

Quiconque me connaît saura à quel point ce soir a compté pour moi. Mes coéquipiers font partie de la famille et porter le brassard noir pour rendre hommage à mon père témoigne à quel point ils sont incroyables @Lionesses, merci du Daly’s x – Rachel Daly (@RachelDaly3) 17 septembre 2021

Ensuite, l’Angleterre se rendra au Luxembourg mardi soir, poursuivant sa campagne de qualification pour la Coupe du monde.

Plus de 8 000 supporters ont assisté au match de vendredi soir au domicile de Southampton.

