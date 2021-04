L’ère Ipswich de 14 ans de Marcus Evans est terminée alors que le consortium américain Gamechanger 20 achève le rachat du club de League One

Un consortium américain a finalisé son rachat d’Ipswich Town.

Gamechanger 20 a accepté des frais, estimés à environ 40 millions de livres sterling, pour garantir la propriété du club de la League One.

Ipswich essaie de terminer dans les barrages de la Ligue 1 cette saison

Cela met fin au mandat de 14 ans de Marcus Evans en tant qu’actionnaire majoritaire d’Ipswich.

Le nouveau président d’Ipswich, Mike O’Leary, qui occupe le même poste chez Gamechanger 20 Ltd, a déclaré: «Nous voulons que nos premières remarques à l’issue de cette prise de contrôle soient des remerciements à Marcus Evans.

«Nous discutons de cette vente avec lui depuis plus d’un an, et tout au long des négociations, son amour pour le club a brillé.

«C’est un véritable supporter et nous tous à Gamechanger 20 sommes extrêmement reconnaissants qu’il ait choisi de nous faire confiance.

«Marcus a investi beaucoup d’argent, de temps et d’énergie à Ipswich Town. Sa décision de renoncer à une grande partie de la dette impayée du club mérite la gratitude de tous les fans d’Ipswich Town.

Evans était en charge d’Ipswich depuis 2007

Gamechanger 20 est dirigé par l’homme d’affaires Brett Johnson, basé à Los Angeles, coprésident du club de football américain Phoenix Rising.

Gamechanger 20, dont le conseil est composé d’O’Leary, Johnson, Ed Schwartz, Berke Bakay et Mark Detmer, recevra également des financements supplémentaires du fonds «The Three Lions».

Johnson a ajouté: «Nous sommes honorés et ravis d’investir dans Ipswich Town, l’un des meilleurs clubs de l’histoire du football anglais.

«Nous sommes fiers de notre succès sur et en dehors du terrain à Phoenix Rising et nous nous engageons à redonner à ITFC son ancienne gloire.

«À cette fin, la première priorité est la promotion au championnat et l’équipe de direction recevra des fonds supplémentaires pour renforcer l’équipe de jeu.

«Les Trois Lions ont une expérience considérable dans le commerce et le marketing, et dans le plan à moyen terme d’augmenter les revenus du club.

Paul Cook a été nommé patron d’Ipswich en mars

« Mais la priorité à court terme doit être le côté joueur, et nous nous engageons à améliorer cela, de l’académie à la première équipe. »

L’un des derniers actes d’Evans chez le propriétaire d’Ipswich a été de nommer Paul Cook comme directeur après avoir limogé Paul Lambert.

Les Tractor Boys sont actuellement huitièmes de la Ligue 1 et trois points de moins qu’une place de barrage.