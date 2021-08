L’ère Jodie Whittaker de Doctor Who a été loin d’être vintage, mais le déclin de la série a commencé il y a des années

Après des mois de rumeurs, ce n’était pas une surprise lorsque la BBC a finalement confirmé le 29 juillet que la star de Doctor Who Jodie Whittaker et le showrunner Chris Chibnall quitteraient la série en 2022. Maintenant, les spéculations sur la prochaine incarnation de la série peuvent commencer sérieusement – ​​et pour Qui les fans, cela a toujours fait partie de l’équation.

Dans une émission qui appelle l’ensemble de l’espace et du temps son terrain de jeu, il est peut-être approprié que le passé et le futur de Doctor Who semblent souvent plus importants que son présent. Aucune autre émission de télévision de science-fiction – pas même Star Trek – n’a près de six décennies de traditions existantes à la hauteur. Pendant ce temps, théoriser sur le prochain résident du TARDIS est un sport national au Royaume-Uni, où tout le monde a tendance à avoir une opinion sur qui ferait un bon Time Lord, quelle que soit la dernière fois qu’il a regardé l’émission. C’est aussi important que de lancer le prochain James Bond.

À l’heure actuelle, cependant, l’identité du prochain docteur devrait être une priorité relativement faible pour la BBC.

À moins que la série 13 tronquée de six épisodes (à venir plus tard cette année) et les trois spéciaux suivants prévus pour 2022 ne parviennent à mettre fin aux rênes de Whittaker dans un éclat de gloire – et nous serons ravis s’ils le font – l’ère du treizième docteur ne passera pas comme un millésime pour le spectacle. Mais c’est autant dû à l’aboutissement de plusieurs années de déclin qu’à des défaillances particulières de l’équipe de production actuelle.

Si Doctor Who va revenir aux jours de gloire de David Tennant et Russell T Davies – quand il s’est régulièrement retrouvé face à face avec The X-Factor dans les cotes d’écoute et a alimenté de nombreuses conversations sur les refroidisseurs d’eau – il faut être une refonte majeure de ce qui est et de ce qu’il devrait être.

Les histoires de Doctor Who n’ont pas toujours été à la hauteur des performances mémorables de Jodie Whittaker. (Crédit image : BBC)

L’ère Chibnall

En tant que showrunner, Chibnall – qui a écrit des épisodes pour les saisons précédentes de Doctor Who, et était également en charge de la série dérivée Torchwood – a fait un travail admirable pour régénérer la série. Lorsqu’il a jeté l’amusant et sympathique Whittaker (avec qui il avait déjà travaillé dans le drame policier Broadchurch), il a donné à Who sa première femme médecin, ainsi que sa liste la plus diversifiée de compagnons (ou “amis”, car ils sont maintenant connu) dans Ryan (Tosin Cole), Yaz (Mandip Gill) et Graham (Bradley Walsh) – une politique qu’il a répétée de l’autre côté de la caméra avec une toute nouvelle gamme de scénaristes et de réalisateurs.

Des épisodes historiques se sont également déplacés dans des fuseaux horaires politiquement pertinents, avec « Rosa » dans le mouvement américain des droits civiques, « Demons of the Punjab » voyageant dans l’Inde de l’ère de la partition et « The Witchfinders » visitant les procès des sorcières du XVIIe siècle.

Parallèlement à une initiative visant à rendre le spectacle plus cinématographique avec des objectifs anamorphiques, Chibnall a également supervisé des décisions courageuses en matière de narration, d’une grenouille parlante (bien mieux qu’il n’y paraît) à l’arc Timeless Child. En effet, aussi conflictuelle soit-elle, l’idée que le Docteur est la source des capacités de régénération des Time Lords est sans doute le plus grand bouleversement de la mythologie de la série depuis que William Hartnell s’est régénéré en Patrick Troughton il y a plus de 50 ans.

Et pourtant, bien que la première saison Whittaker/Chibnall ait obtenu les meilleures notes de Doctor Who depuis des années – bien qu’il y ait eu une baisse significative au cours de leur deuxième année, les chiffres étaient toujours comparables ou meilleurs que la dernière manche de son prédécesseur Peter Capaldi – l’exécution n’a pas toujours à la hauteur de l’ambition. Trop d’histoires ont été d’une moyenne inoffensive, avec l’humour qui caractérisait les époques de Russell T. Davies et Steven Moffat largement remarquable par son absence – comment la série a raté le genre de gags mémorables qui pourraient mettre du plâtre sur un complot raté.

Mis à part les méchants classiques que sont le Maître, les Daleks et les Cybermen, peu de monstres sont restés dans la mémoire, et bien que ce ne soit pas un crime en soi – du panthéon New Who, ce sont sans doute seulement les Weeping Angels qui se sont mérité une place au table des méchants – il n’y a pas eu assez de peurs amicales pour PG qui ont traditionnellement été l’une des caractéristiques de la série.

David Tennant en tant que docteur pendant les années de gloire de la série. (Crédit image : BBC)

Retour à la planche à dessin

Peut-être plus important encore, cette ère de Who a souffert à plusieurs reprises d’un TARDIS surchargé, les compagnons de voyage du Docteur prouvant que trois, c’est une foule; Yaz a été particulièrement mal desservie par sa première saison, tandis que le départ de Ryan et Graham le jour du Nouvel An a été spectaculairement anti-climatique.

Fondamentalement, cependant, Chibnall n’a pas beaucoup changé la formule de Doctor Who, et il est peut-être malheureux d’avoir hérité de la série plus d’une décennie après son redémarrage. Même sous les mandats de Matt Smith et Capaldi (tous deux sous la surveillance de Moffat), l’émission commençait à se sentir moins essentielle – soudain, une émission que beaucoup auraient déplacé des montagnes pour regarder «en direct» à la télévision a été reléguée au statut de rattrapage.

Autant de temps s’est écoulé depuis le retour triomphal de Doctor Who qu’il n’a été diffusé après que la BBC a débranché la prise en 1989. Où Davies a eu le luxe de faire de ses premières saisons une émission de «point d’entrée» – sachant qu’une génération entière avait été incapable voir le TARDIS à la télévision – Chibnall se bat avec 16 ans de continuité New Who et la perception que nous avons tout vu auparavant. C’est avant même que vous n’ayez abordé l’héritage de la série originale de 26 ans.

Dans un monde où la télévision de science-fiction à gros budget est devenue la norme sur Netflix, Amazon, Disney Plus et au-delà, Doctor Who a simplement commencé à se sentir comme faisant partie du mobilier. Ainsi, plutôt que de se précipiter pour trouver des remplaçants pour Whittaker et Chibnall, la BBC doit déterminer à quoi ressemblent les aventures dans l’espace et le temps à l’ère des géants du streaming – même si cela signifie s’absenter pendant trois ou quatre ans pour le faire.

Doctor Who est l’un des formats de télévision les plus grands et les plus polyvalents de la planète Terre. Il ne devrait pas falloir un intellect de la taille d’un seigneur du temps pour que cela redevienne un incontournable.

Doctor Who revient sur BBC America et BBC One plus tard cette année.