L’ère moderne de la guerre navale avec les Corvettes

Fidèle aux traditions navales inébranlables, dans quelques années, la légende de l’INS Khukri apparaîtra sous un autre avatar.

Par Milind Kulshreshtha

Khukri était la première corvette lance-missiles de sa catégorie construite localement par les constructeurs navals Mazagon Dock en 1989. L’INS Khukri a servi la nation pendant 32 ans avant d’être désarmé lors d’une cérémonie navale solennelle le 23 décembre 2021. traditions, dans quelques années la légende de l’INS Khukri s’élèvera sous un autre avatar.

Le déploiement opérationnel du navire de guerre a vu sa participation active dans les flottes de l’Ouest et de l’Est. Selon les statistiques navales, l’INS Khukri a été efficacement exploité et le navire de guerre a navigué à une distance équivalente à trois fois la distance entre la Terre et la Lune (c’est-à-dire plus de 6 44 897 milles marins selon le journal de bord du navire), avec 28 commandants ayant la possibilité d’être à sa barre. durant ces trois décennies de commission.

Les corvettes de la classe Khukri suivantes étaient Khanjar, Kirpan et Kuthar qui sont toujours en service dans la marine indienne. L’ajustement unique du capteur, des armes puissantes dans un cadre de coque plus petit, ainsi qu’une maniabilité habile rendent ces navires de guerre très compétents dans les capacités de combat. Pendant toutes les opérations de la flotte, les corvettes de la classe Khukri étaient toujours en concurrence avec des destroyers et des frégates beaucoup plus gros pour remporter le trophée du meilleur navire de la flotte. Avec la conception réussie des corvettes de la classe Khukri, la marine indienne a construit des corvettes de nouvelle génération, baptisées classe Kora (1350 tonnes). Kora, Kulish, Kirch et Karmuk étaient les quatre navires de guerre construits dans cette classe par Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) et équipés à Mazagon Dock Limited (MDL).

Corvettes de la marine indienne

Au cours des cinquante dernières années, le rendez-vous de la marine indienne avec les Corvettes remonte aux bateaux lance-missiles de la classe Veer qui ont commencé la construction dans le cadre du projet 1241RE en Russie et, par la suite, d’autres ont été construits localement dans le cadre du programme de transfert de technologie. De nombreux navires de cette classe continuent d’être en service dans la marine indienne. Les navires de guerre de cette classe portaient également les noms des navires « Killer Squadron » bravement impliqués dans l’Indo-Pak de 1971. Il y a seulement quelques semaines, le président Ram Nath Govind a présenté l’étendard du président au Killer Squadron (22e escadron de missiles). L’étendard du président est la plus haute distinction décernée par un commandant suprême en reconnaissance du service rendu par une unité militaire à la nation.

Les corvettes spécialisées sont également utilisées pour des rôles ASW (guerre anti-sous-marine) et elles sont conçues avec un capteur sous-marin et une arme spécifiques adaptés aux opérations sous-marines. À l’époque moderne, la marine indienne exploitait la classe Abhay (variantes des corvettes soviétiques de la classe Pauk) construite en Russie dans le cadre du projet 1241PE. Ces derniers temps, les corvettes furtives ASW de classe Kamorta (Projet-28) ont été construites à GRSE, avec le dernier de ces navires, à savoir. L’INS Kavaratti a été mis en service en 2020. Ces corvettes ASW font également partie intégrante de la flotte pour les opérations sous-marines, avec des équipements spécialisés tels que des sonars sensibles et des tubes lance-torpilles montés sur le pont.

Toutes les corvettes modernes disposent d’un pont d’hélicoptère pour les opérations aériennes. Un hélicoptère à bord améliore considérablement les capacités des corvettes, comme le soutien au commandement et au contrôle, la connaissance de la situation, le piquet de guerre électronique et les moyens de transport pour les hommes et le matériel.

Rôle des corvettes

Selon le lexique naval, les corvettes sont plus petites que les navires de guerre de la classe destroyer et frégate, avec pour rôle principal de soutenir les opérations de la flotte principale ou d’opérer de manière indépendante. Ces navires de guerre assurent la protection des côtes et sont exploités par la marine à des fins d’attaque rapide. Dans l’ensemble, les marines modernes considèrent toujours les corvettes comme des navires de guerre polyvalents pour les missions de patrouille, l’escorte de la marine marchande, l’interdiction et de nombreuses autres fonctions de soutien dans les missions en haute mer. Les Corvettes sont plus agiles que les autres navires de guerre plus gros et offrent un formidable coup de poing avec certaines des dernières armes installées à bord. Les corvettes de combat de surface ont généralement des missiles sol-sol à longue portée (SSM) installés dans la section avant, ainsi qu’un support de canon principal comme le SRGM. Les AK 630 CIWS (Close-in Weapon Systems) sont également positionnés au milieu du navire. Ce qui rend ces navires uniques, ce sont leurs capacités de détection des menaces aériennes à longue portée. Dans une opération au niveau de la flotte, les corvettes peuvent être déployées bien avant le corps principal de la flotte pour agir comme un navire d’alerte précoce, davantage dans le rôle de piquetage. Les capacités SSM des corvettes de combat de surface garantissent que les navires de guerre ennemis sont engagés bien avant que leur propre force opérationnelle navale ne tombe dans la portée des missiles de l’adversaire. En règle générale, les corvettes peuvent être considérées comme des unités extensibles dans n’importe quelle bataille navale clé.

La Chine a également mené avec vigueur des programmes de construction de corvettes et, au début de 2021, la marine de l’Armée populaire de libération de Chine (APL) a intronisé le dernier lot de 72 corvettes de la classe 056A (déplacement de 1 300 tonnes). La construction du navire de guerre de type 056 a commencé en 2012 et comprend 22 navires pour la défense côtière. 50 coques modifiées supplémentaires (type 056A) ont été conçues pour les rôles ASW et dragueur de mines. Les corvettes spécialisées dans la défense côtière reflètent la stratégie indo-pacifique chinoise de construction d’une force navale littorale robuste, une grave source de préoccupation pour ses voisins déjà empêtrés dans les hostilités de la mer de Chine méridionale par les milices chinoises. D’un autre côté, le grand nombre de corvettes ASW et de dragueurs de mines indique la préparation chinoise contre les sous-marins de l’adversaire dans les eaux plus proches des côtes chinoises. Ces grands nombres de corvettes sont une indication définitive de l’attention de la Chine pour protéger ses voies de navigation pendant tout futur blocus afin de maintenir le réseau essentiel de la chaîne d’approvisionnement. Il est également intéressant de noter que la Chine a donné la priorité à la construction de ces corvettes par rapport à d’autres navires de guerre plus gros comme les frégates de type 054A ou les grands destroyers de type 055.

Conclusion

La classe Khukri peut être considérée comme le début de l’héritage des corvettes conçues et construites par les Indiens. L’agilité et un armement puissant à bord ont rendu les corvettes extrêmement populaires auprès de la marine indienne. Avec les avancées technologiques, les corvettes sont destinées à évoluer en tant que plate-forme navale à plus longue portée. À l’avenir, les drones installés à bord des corvettes les rendront également plus performants. Le rôle d’une Corvette dans toute bataille navale moderne est crucial car elle est polyvalente et très efficace dans le rôle des missions ISR (Renseignement, Surveillance et Reconnaissance), tout en possédant également des capacités de frappe offensives adéquates. Les corvettes sont des navires de guerre de surface agiles plus petits et leur construction est moins coûteuse que les destroyers ou les frégates. Avec de sérieuses capacités de combat, les futures opérations navales devraient voir davantage de corvettes déployées pour défendre le littoral indien et la vaste ZEE.

(L’auteur est un analyste stratégique avec un vif intérêt pour la technologie liée aux solutions C4I et à la fusion de données multiplateforme et multicapteur (MPMSDF). Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. Reproduire ce contenu sans l’autorisation est interdite).

