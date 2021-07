L’ère numérique ne nous rend pas stupides

in

11 juil. 2021 à 12:01 CEST

Âgés, moyens et petits. A nous tous plus d’une fois, ils nous ont sûrement dit que nous allions être stupides en jouant aux martiens, en utilisant le téléphone intelligent ou passer plus d’heures qu’ils ne le devraient devant l’ordinateur.

Maintenant, quand un membre de la famille, un ami ou un étranger curieux vous dit que vous allez être stupide de passer plus de temps que d’habitude à utiliser la technologie, vous pouvez lui dire que la science les contredit.

Cela peut vous intéresser : Savez-vous comment les nouvelles technologies affectent la santé de nos enfants ?

Il s’agit d’une étude de la Université de Cincinnati, au Canada, démontre et confirme qu’« il n’existe aucune preuve scientifique démontrant que les téléphones intelligents et la technologie numérique nuisent à nos capacités cognitives biologiques ».

Anthony Chemero, professeur de philosophie et de psychologie à l’Université de Cincinnati, a publié les conclusions de son étude dans la revue scientifique Nature Human Behavior.

Chemero et son équipe s’efforcent d’expliquer comment l’évolution numérique peut compléter la pensée humaine et nous aider à exceller.

«Si vous associez toute cette technologie à un cerveau humain, le résultat est que nous, complétés par cette technologie, sommes capables d’effectuer des tâches beaucoup plus complexes que ce que nous pourrions faire avec nos capacités biologiques non complétées», professeur Anthony Chemero.

L’évolution technologique, selon l’étude de la Rotman School of Management de l’Université de Toronto, la technologie est capable d’accroître nos capacités de prise de décision.

Nous pouvons l’utiliser pour maximiser notre puissance en tant qu’espèce.

Technologie et effets sur notre corps

Ce que la science a confirmé il y a longtemps, c’est que la technologie produit des effets nocifs sur une autre partie, en particulier physique, de notre corps.

La technologie est dans notre quotidien et si elle n’est pas utilisée de la bonne manière, comme le confirme l’étude de l’Université de Cincinnati, cela peut nous apporter des conséquences négatives.

Cela peut vous intéresser: Algorithmes qui mettent fin aux troubles du sommeil

Les dommages physiques les plus courants causés par l’abus d’écrans et de technologies dans notre corps sont les maux de tête, syndrome FOMO -obsession d’être connecté toute la journée-, insomnie, textos de sommeil, techno-stress, syndrome de vibration fantôme, anxiété & mldr;

Tout cela, en plus des classiques problèmes cervicaux et le dos en raison d’une mauvaise posture dans l’utilisation quotidienne de l’ordinateur, comprimés Oui écrans en général.

En plus de ceux mentionnés, les problèmes liés à l’audition et à la vision sont également très fréquents après des années d’utilisation de la technologie, des écouteurs & mldr; sans contrôle ou soins appropriés.

Concernant l’audition, la mauvaise utilisation de la technologie que nous utilisons pour reproduire de la musique, des podcasts ou de la radio, nous amène à nous exposer à des volumes trop élevés pendant longtemps, près de <70db, un symptôme très nocif pour nous.

Et plus quand on le fait depuis longtemps.

Si nous parlons de notre vision, et en plus du stress visuel bien connu causé par le fait de passer des journées interminables devant l’ordinateur à travailler, l’utilisation excessive d’écrans est la cause que nous pouvons développer une vue fatiguée et/ou myopie.

Combien de temps nous passons à utiliser la technologie

Quelques conséquences qui sont développées par l’usage excessif et abusif de la technologie.

Six heures et cinquante-quatre minutes. C’est le temps moyen que les utilisateurs, du monde entier, ont passé chaque jour sur Internet au cours de l’année 2020.

Ces chiffres indiquent soit une augmentation de onze minutes par rapport aux données collectées en 2019.

Ils font partie d’une étude menée par les technologies Hootsuite Oui Nous sommes sociaux.

Cela peut vous intéresser : les cellules du cerveau compensent-elles les dommages causés par un accident vasculaire cérébral ?

L’étude compte le temps à la fois devant l’ordinateur, ce qui impliquerait du temps de travail dans la plupart des cas, et devant notre smartphone, tablette & mldr; Dans le cas spécifique de l’Espagne, selon l’analyse, chaque utilisateur passe un total de six heures et onze minutes exposé à la technologie connectée à Internet.

Des chiffres inférieurs à la moyenne mondiale, et loin des plus de dix heures que les utilisateurs philippins passent devant les écrans, premier du classement.

Des études, des analyses et des effets prouvés sur notre corps qui devraient nous faire réévaluer notre usage de la technologie, même si la science confirme qu’elle ne nous rend pas plus stupides.