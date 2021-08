L’ère Ortega commence au Barça

16/08/2021 à 19:46 CEST

Un mois après avoir signé comme nouvel entraîneur du Barça pour les trois prochaines saisons, Image de balise Antonio Carlos Ortega il a dirigé ses deux premiers entraînements à la tête du FC Barcelone une fois les tests médicaux effectués. Le responsable de la section, Joan Solé, a salué l’équipe et a suivi le début de la première session.

Contrairement au basket, Toute l’équipe a été citée, y compris les blessés Aitor Ariño et Ali Zein. L’ailier gauche fait face à la dernière ligne droite de récupération de la rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue le 20 mars et l’ailier gauche sera KO pendant quatre semaines en raison de la fracture du deuxième métacarpe de la main droite survenue dans des jeux dans lesquels il s’est émerveillé.

L’Egyptien est l’une des quatre recrues d’une équipe plus courte. Les autres sont l’ailier gauche espagnol Ángel Fernández (Kielce), le gardien argentin Leo Maciel (Cuenca) et la vedette, l’arrière droit français Melvyn Richardson (Montpellier).

Les victimes sont le mythique ancien capitaine Raúl Entrerríos (dirigera les jeunes et coordonnera la base), Cédric Sorhaindo et Àlex Pascual (Dinamo Bucarest), Aron Palmarsson (Aalborg), Kevin Möller (Flensburg-Handewitt), Jure Dolenec (Limoges) et Casper Mortensen (Hambourg).

De toute façon, la grande nouveauté c’est la présence d’Ortega sur le banc avec Xavi O’Callaghan comme directeur de gestion après 12 ans de Xavi Pascual avec David Barrufet en tête.

La pré-saison sera également jouée par les joueurs de la filiale Jordi González, Albert Pujol, Martí Soler, Aleksander Cenic, Juan Palomino et un Artur Parera qui a des options pour rester car il n’y a que deux pivots: Ludovic Fàbregas et Luís Frade.

Les jeux

Avec l’homme de Malaga, les principaux protagonistes étaient les sept médaillés du Barça à Tokyo. Les Gaulois Dika Mem, Timothey N’Guessan, Richardson et Fàbregas ont remporté l’or, tandis que le bronze est allé aux Espagnols Gonzalo Pérez de Vargas, Aleix Gómez et Ángel Fernández, en plus des Entrerríos mentionnés.

“C’était mes premiers Jeux, nous étions dans un groupe qui voulait une médaille et j’ai aidé à l’obtenir & rdquor;, a déclaré Gonzalo à propos de la médaille de bronze. “C’est le Barça et ici il faut gagner oui ou oui. Nous le savons tous et les nouveaux aussi. À 30 ans, je dois assumer ce rôle de vétéran et de capitaine & rdquor;, a ajouté le Tolède.

Le Super Globe, le deuxième défi

Après la Supercoupe d’Espagne le 4 septembre contre Ademar à Torrelavega, Le FC Barcelone pourrait ajouter un nouveau titre au retour du Super Globe (Coupe du monde des clubs) après l’arrêt de 2020 pour cause de Covid.

L’équipe azulgrana, actuel champion et dominant du tournoi avec cinq blessures, défendra son titre au Saudi Damman Sports Hall du 5 au 8 octobre avec la participation du danois Aalborg avec Aron Palmarsson (vice-champion d’Europe), le Qatari Al Duhail (vainqueur des champions d’Asie), l’Université australienne du Queensland (champion des champions d’Océanie ) et l’« invité » allemand Magdebourg.

Les différents représentants doivent encore être rencontrés. Ceux d’Afrique, d’Amérique du Nord/Caraïbes, d’Amérique centrale/du Sud et deux équipes locales qui représenteront les intérêts de l’Arabie saoudite.