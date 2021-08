L’ère Ortega commence par une victoire convaincante

24/08/2021 à 22:44 CEST

Le FC Barcelone a réglé ce mardi avec une victoire convaincante 27-39 contre Fraikin Granollers le première rencontre avec Carlos Ortega sur le banc malgré les absences des blessés Aitor Ariño et Ali Zein, du “touché” Luka Cindric et du pivot Artur Parera après avoir accroché le bronze avec l’Espagne au Championnat d’Europe des jeunes. Jan Gurri, un joueur de l’équipe de Vallesano qui a reçu un hommage du club avant le match, était également présent à cet événement continental.

GRA

FCB

FRAIKIN GRANOLLER, 27 ans

(12 + 15) : Rangel Luan (p., 1′-30′), Antonio García (5, 1p.), Chema Márquez (1), Pol Valera (4, 1p.), Oriol Rey (2), Sergi Franco (2, 1p.), Adrià Martínez (4, 1p.) – départ sept-, Marc Guàrdia (ps, 31′-60 ‘), Esteban Salinas (5), Àlex Márquez, Marc Vega (1), Víctor de Sande (2), Joan Amigo (1), Dídac Romero et Gerard Domingo.

FC BARCELONE, 39

(18 + 21) : Pérez de Vargas (p., 1′-30′), Domen Makuc (4), Dika Mem (7), Timothey N’Guessan (5), Ludovic Fàbregas (1), Aleix Gómez (4 , 1p.), Ángel Fernández (3) -sept de départ- Leo Maciel (ps, 31′-60′), Thiagus Petrus, Haniel Langaro (3), Luís Frade (4), Melvyn Richardson (2), Blaz Janc ( 3), Aleksandar Cenic (1), Martí Soler (2) et Juan Palomino.

ARBITRES

Andreu Marín et Nacho García (catalan). Deux minutes ont été exclues d’Esteban Salinas (47:28) et Joan Amigó (54:32), de Fraikin Granollers; et à Domen Makuc (8:49) et à Juan Palomino (57:34), du FC Barcelona.

MARQUEZ TOUTES LES CINQ MINUTES

2-3, 4-6, 7-9, 9-11, 10-14, 12-18 (repos), 14-21, 18-26, 21-31, 22-33, 26-37 et 27-39 (final).

INCIDENTS

Match amical correspondant au Tournoi de Granollers joué devant environ 1 000 spectateurs au Palau d’Esports (Granollers, Barcelone).

Les blaugranas ont remporté le Tournoi de Granollers lors des festivités de cette ville catalane offrant une image très solide avec Thiagus Petrus menant une défense remarquable et avec l’excellente émergence de Melvyn Richardson au milieu du premier acte, montrant qu’il sait lancer et passer avec plusieurs passes décisives magiques à Luís Frade.

De sortie, un Domen Makuc inspiré a commandé le match du Barça avec deux buts et a collaboré avec le premier ‘stretch’ à sept minutes (3-5) et le troisième but du vorace champion olympique Dika Mem a prolongé un peu plus ce revenu (6-9 en 14′, mais il est apparu un Antonio García dans un état de Grace après sa brillante participation aux Jeux pour resserrer le score avec deux buts (9-10 en 19′).

Il est apparu Richardson, le fils du mythique Jackson, pour donner deux buts à Frade et en marquer un remarquable qui a permis à l’équipe d’Ortega de prendre le maximum d’avantages jusqu’à présent (10-14 à la 25e minute) et d’entamer une phase dans laquelle le Barça pourrait courir et montrer ses meilleures vertus.

Un but sensationnel du jeune Serbe Aleksandar Cenic et un autre contre un Blaz Janc qui doit offrir plus cette saison a permis aux Blaugrana aller aux vestiaires avec un net avantage (12-18) après avoir clôturé la première mi-temps avec un partiel de 1-4 dans les quatre dernières minutes.

Domen Makuc doit être plus important cette saison

| FCB

Au fil des minutes, le Barça s’est senti plus à l’aise et a montré le jeu rapide qui l’a caractérisé ces dernières saisons et qui ne changera pas excessivement sous la baguette d’un Ortega intelligent. En réalité, l’homme de Malaga a déjà assuré que cela n’avait aucun sens de changer les lignes maîtresses quand ceux-ci fonctionnent, bien qu’il vise à donner à l’équipe un style plus «varié», pour ainsi dire.

Avec Dika Mem et Timothey N’Guessan comme principaux talons aiguilles, Le Barça a pris plus de 10 buts d’avance pour la première fois à la 44e minute (20-31) après une circulation exceptionnelle dans laquelle Richardson a épinglé le défenseur et Dika Mem a immédiatement semblé profiter de ce déséquilibre et tirer sur Marc Guàrdia.

N’Guessan est appelé à être un leader pour Ortega

| FCB

Aux débuts remarqués de l’ancien montpelliérain et Ángel Fernández à l’extrême gauche Le but argentin Leo Maciel a rejoint en seconde période, qui a montré qu’il peut être un excellent complément pour Gonzalo Pérez de Vargas avec plusieurs arrêts et une bonne sortie de balle en début de contre et de transitions offensives.

Les 15 dernières minutes ont été plus régulières, résultat du relâchement défensif logique. Soit dit en passant, excellent détail de Carlos Ortega avec un temps mort et un petit “combat” avec 25-37 après un but d’Oriol Rey dans un échantillon de l’énorme ambition et de la demande du nouvel entraîneur de Barcelone. Au final, 27-39 dans un match voyant.