Soi-disant, la séparation est un doux chagrin. Je n’ai pas encore trouvé la partie douce du dernier départ de Zidane.

On ne peut jamais dire jamais, mais il y a une finalité à cet adieu par rapport à celui qu’il a fait il y a un peu plus de trois ans. En 2018, il a confié à une salle de presse bondée sa décision surprenante, assuré à tous que nos chemins se croiseraient à nouveau et est sorti de la scène à gauche. Ce qui s’est déroulé au cours des 18 derniers mois a rendu une telle conférence de presse impossible car le Français a sauté la porte dérobée avec un Communicado Ofical annonçant la décision jeudi matin.

Cette sortie avait été suggérée pendant un certain temps malgré les meilleurs efforts de ses joueurs les plus fiables et, en terminant moins le trophée de la saison, on ne peut s’empêcher de penser que c’est la fin d’une époque.

Évaluer cette époque et son héritage est difficile, non pas parce que c’est compliqué mais parce que c’est brutalement simple. Trois couronnes consécutives en Ligue des champions, deux titres de champion, le deuxième entraîneur le plus titré de l’histoire du Real Madrid, la liste est longue. Il n’y a rien de nouveau à dire sur Zinedine Zidane, son cas a été fait lorsqu’il est parti la première fois et en évitant (avec beaucoup de panache de titre) le désastre dans sa deuxième ère, il n’y a pas lieu de réévaluer.

De nos jours, beaucoup de gens auront des points de désaccord avec cette déclaration. Sa confiance en l’avant-garde du club, ses relations compliquées avec la jeunesse et un football assez morne par étapes au cours de son deuxième mandat sont toutes des critiques valables de notre Zidane. Cependant, les livres d’histoire, en particulier les livres d’histoire du Real Madrid, soulèvent rarement le problème si cela détourne une bonne histoire. L’héritage de Zidane est gravé dans la pierre, le seul défaut fatal est qu’il se heurte à une valeur aberrante statistique comme Miguel Muñoz pour l’empêcher d’être le meilleur.

Muñoz était autant un monstre que les joueurs qu’il entraînait. L’ancien capitaine a été nommé à un moment où le club a limogé les managers comme s’ils poussaient sur des arbres, est resté 14 ans, puis a démissionné lorsqu’il ne pouvait pas reproduire les succès des années 1960. Le Real Madrid est revenu à la norme depuis lors, ce qui est prouvé par le fait que Zidane et Del Bosque sont les seuls autres hommes à avoir franchi la barre des 200 matchs en gérant le club.

C’est intéressant car malgré les avantages évidents de rester dans un géant du football bien géré, un mandat beaucoup plus court n’a pas empêché Zidane de se battre pour être le meilleur entraîneur de Madrid. Le Français est le manager du Real Madrid le plus titré de l’histoire européenne avec trois titres. Non seulement il est le seul entraîneur à avoir atteint trois finales d’affilée, mais il est l’un des trois seuls entraîneurs du Real Madrid à avoir réussi des finales consécutives.

Ses deux titres de champion sont pâles par rapport aux neuf de Munoz, mais c’est encore suffisant pour le placer au troisième rang en termes de titres de champion remportés dans le record de tous les temps. En fait, sur les 17 managers du Real Madrid qui ont remporté des titres de champion avec le club, seuls sept (dont Zidane) en ont remporté plus d’un. Zidane fait partie des quatre qui ont réussi à combiner ce succès national avec la gloire européenne.

Tout cela pour dire que si le Real Madrid est une institution très performante, peu de ses entraîneurs reflètent assez bien ce succès. Il semble plus probable que vous soyez limogé avec une Supercoupe à votre nom que de répéter ce que Zizou a réalisé. Il a laissé une marque indélébile dans l’histoire du club, une déclaration unique pour un entraîneur. Gracias Zizou.