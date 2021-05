L’Ericsson Arena de Stockholm officiellement renommée “ Avicii Arena ”

L’Ericsson Arena de Stockholm a été renommée Avicii Arena en hommage.

Avicii n’avait que 28 ans lorsque le DJ de renommée mondiale s’est suicidé, choquant le monde. Il est devenu célèbre en 2011 avec son single “Levels”, mais a pris sa retraite de la tournée en 2016 après des problèmes de santé mentale. Avicii, de son vrai nom Tim Bergling, reste l’une des exportations musicales les plus réussies de Suède à ce jour.

L’arène sportive couverte a ouvert ses portes en 1989 et est l’une des plus grandes de Suède, avec une capacité de 16 000 places. L’Ericsson Arena était auparavant connu sous le nom de Globen – suédois pour Globe. Avicii a joué l’un de ses concerts révolutionnaires là-bas, et l’arène a ouvert la même année où il est né.

«C’était une étape importante pour lui de jouer Globen», déclare Klas Bergling, le père du DJ. «Il serait extrêmement fier que ce bâtiment emblématique d’aujourd’hui porte son nom.»

Bergling a passé les dernières années à sensibiliser le public à la santé mentale dans l’industrie des tournées. Bergling a longuement parlé des problèmes auxquels son fils était confronté face à un calendrier de tournée exténuant.

Andreas Sand, directeur général de Stockholm Live, la société qui dirige l’arène, déclare que le moment est venu pour l’hommage. Le COVID-19 a particulièrement frappé l’industrie de la musique live dans le monde entier – la majeure partie de 2020 et 2021 a été perdue car les événements sont reportés et repoussés. “Malheureusement, c’est le moment idéal pour lancer ce type d’initiative”, a déclaré Sand à ..

Le lieu deviendra le symbole d’une nouvelle initiative avec des partenaires pour la prévention de la maladie mentale chez les jeunes en Suède. Bergling dit qu’il espère que ce sera «le centre d’échange d’idées et d’accueil d’activités axées sur la santé mentale des jeunes».

Avicii s’est suicidé en avril 2018. Son père a fondé la Fondation Tim Bergling après sa mort. Il s’est associé à Stockholm Live d’ASM Global sur les droits de dénomination, avec Trygg-Hansa et Bauhaus comme sponsors.

«À l’échelle mondiale, le suicide est la deuxième cause de décès la plus courante chez les 15-29 ans», dit Bergling. «Cette statistique très inquiétante doit être modifiée. Ce n’est qu’ensemble que nous pouvons trouver un moyen de faire une différence pour une journée meilleure. »

Pour célébrer l’hommage à l’Avicii Arena, le Royal Stockholm Philharmonic Orchestra a publié une version symphonique du tube d’Avicii, «For A Better Day». Les voix sont par Ella Tiritiello, 14 ans, et le spectacle est accompagné d’un clip vidéo rempli de laser filmé au sommet de la salle.