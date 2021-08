L’érosion de la valeur des actifs avant le CIRP est un sujet de préoccupation : Rajesh Verma, secrétaire aux Affaires générales

in

L’érosion de la valeur des entreprises en difficulté avant le lancement du processus de résolution de l’insolvabilité des entreprises (CIRP) est “un sujet de préoccupation”, a déclaré vendredi le secrétaire aux affaires corporatives Rajesh Verma.

Pourtant, les créanciers ont pu récupérer plus de 180% de la valeur de liquidation des entreprises débitrices où la résolution a eu lieu, a déclaré Verma lors d’un événement CII. En fait, plus de 30 % des entreprises qui ont été sauvées en vertu du Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC) n’étaient même pas en activité, a déclaré le secrétaire, qualifiant l’IBC de cinq ans de loi historique.

Commentant les plaintes concernant la conduite du comité des créanciers (CoC) dans certains cas, Verma a déclaré que son département travaillait avec la Reserve Bank of India, le département des services financiers, l’Association des banques indiennes et d’autres sur la question. L’organisme de réglementation de l’insolvabilité, l’IBBI, a également lancé une série d’initiatives pour sensibiliser le CdC, a-t-il ajouté.

Les affirmations du secrétaire sont intervenues après que le Comité parlementaire permanent des finances a déclaré plus tôt ce mois-ci dans un rapport que le BAC semble s’être écarté de ses objectifs initiaux, en raison d’un retard excessif de résolution et du faible taux de recouvrement, avec des décotes allant jusqu’à 95 % en quelques cas. Il a également suggéré qu’un code de conduite professionnel pour le CdC soit mis en place, « qui définirait et circonscrirait leurs décisions, car celles-ci ont des implications plus importantes pour l’efficacité du Code ».

Verma a déclaré que jusqu’en juillet 2021, 4 570 cas ont été admis pour résolution, dont 404 cas ont été résolus, ce qui a rapporté 2,5 lakh crore, tandis que 1 371 se sont dirigés vers la liquidation. Mais 17 837 cas d’insolvabilité, impliquant des réclamations allant jusqu’à 5,5 lakh crore, ont été réglés au stade de la pré-admission lui-même, a-t-il ajouté. Certains analystes ont également souligné que la simple menace de l’IBC par les créanciers a facilité le recouvrement des cotisations dans la plupart des cas, conduisant au retrait des demandes d’insolvabilité avant le début de la procédure proprement dite à la NCLT.

“C’est la force de l’IBC, c’est le changement de comportement (parmi les débiteurs) que le Code a provoqué”, a ajouté Verma.

Le Code a également amélioré le classement de l’Inde sur le paramètre de « résolution de l’insolvabilité » de l’indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale, de la 136e en 2017 à la 52e en 2020. La reprise est également passée de seulement 26 % en 2017 à 71,6 % en 2020, il ajouta. En moyenne, le temps de récupération est également passé de 4,3 ans en 2017 à 1,6 an en 2020.

