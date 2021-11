L’ancien du Challenge Leroy Garrett parle d’une situation grave survenue lors de la saison 30 de l’émission, sous-titrée Dirty 30. Les téléspectateurs se souviendront qu’à peu près au milieu de la saison, Camila Nakagawa a lancé une tirade raciste contre Garrett, au cours de laquelle elle l’a verbalement attaqué, l’a traité de « mère noire p—y » et lui a lancé un oreiller. Alors que les concurrents ont été disqualifiés de l’émission dans le passé, Nakagawa a été autorisé à rester et a remporté la saison sans aucune mention de l’incident de la production ou de l’animateur TJ Lavin. (Garrett a dû être celui qui en a parlé le lendemain de l’incident.) Lundi soir, Garrett a non seulement expliqué comment il avait géré la situation, mais a également critiqué MTV pour le rôle qu’ils ont joué dans l’épreuve.

Garrett a publié une vidéo de 30 minutes sur Instagram intitulée « Je me pardonne ». Dans la vidéo, il a regardé l’épisode qui dépeint cette situation, intitulé « Rampage », et a raconté comment il se sentait. Garrett, qui a annoncé sa retraite après la saison 36 (Agents doubles), a expliqué qu’il avait l’impression qu’il était temps de parler de l’affaire. Il a expliqué qu’il lui avait fallu un certain temps pour se pardonner la façon dont il avait tout géré, expliquant: « Cela pèse sur mon mental depuis des années, et maintenant il est temps de me libérer. Je voulais enfin me pardonner de ne pas avoir pris un debout. Je ne vis plus dans le regret ou la peur. » Il a ajouté que partager ceci est la « première étape » de son « processus de guérison ».

La vidéo se concentrait largement sur ce qui s’était passé et le manque de réponse de MTV à la tirade raciste de Nakagawa contre lui. Garrett a expliqué qu’il était choqué que MTV ne l’ait pas retirée du jeu. (Il a également exprimé à quel point il était frustrant de la voir gagner la même saison.) De plus, il était frustré par le fait qu’il devait être celui qui devait aborder la question devant le reste de ses acteurs après la production. n’est pas intervenu. Il a spécifiquement rappelé que l’hôte Lavin est entré dans la maison le lendemain de l’incident et s’est simplement avancé pour parler du match.

« Je me suis dit : « Qu’est-ce qui se passe ? Personne n’est sur le point de parler de ce qui s’est passé ? » Imaginez ça », a déclaré Garrett. « Les producteurs n’ont pas dit à TJ de dire quelque chose. Je dois dire quelque chose. J’étais la victime hier soir et je dois expliquer pourquoi quelque chose m’est arrivé et forcer quelqu’un à s’excuser – quelqu’un qui n’allait pas le faire tout seul. Époustouflant pour moi. » Il a poursuivi en disant que c’était « déchirant » de voir que MTV n’avait pas pris de mesures concernant Nakagawa. Garrett a poursuivi: « Savoir qu’un réseau qui, à ce stade, à qui j’ai donné au moins sept ou huit ans, tout, vous les gars ne faites qu’enregistrer. Vous ne faites rien pour m’aider. Rien. »

Garrett a noté dans sa vidéo que l’une des raisons pour lesquelles il se sentait obligé d’en parler maintenant était parce que le réseau MTV suivait toujours Nakagawa sur Instagram, ce qu’il considérait comme un signe de soutien. Il a également partagé qu’ils ne le suivaient pas. Cependant, ChallengeTeaa sur Instagram a rapporté que MTV semble ne plus avoir suivi Nakagawa à la lumière de la vidéo de Garrett.

Garrett a poursuivi en disant que les concurrents avaient été renvoyés chez eux pour « moins », il est donc confus pourquoi le réseau n’a pas retiré Nakagawa de la situation après qu’elle ait partagé des déclarations aussi ignorantes. (Non seulement Nakagawa n’a pas été renvoyée chez elle, mais elle a été choisie pour le spin-off de The Challenge Champs vs. Stars après cela. Elle a ensuite été disqualifiée de cette série après une prétendue altercation avec un membre de l’équipe). Garrett a ajouté: « Alors, qu’est-ce qu’il y a chez elle, ou qu’est-ce qu’il y a chez moi, qui vous a fait ne pas vous soucier de ce qui m’est arrivé? »

L’ancien concurrent du Challenge a également déclaré qu’il porterait une attention particulière aux castings des futures émissions du Challenge pour s’assurer que le réseau ne donne pas un laissez-passer à quiconque ayant précédemment partagé des déclarations racistes en les diffusant sur une autre saison. Garrett a terminé sa vidéo en disant que MTV a son numéro et qu’il sera impatient d’avoir une conversation avec eux sur la façon dont ils peuvent « faire bouger les choses » et que « La balle est dans votre camp. Tous les yeux sont rivés sur vous. »

En réponse à cette vidéo, Nakagawa a participé à un Instagram Live mardi. Bien qu’elle ait dénoncé le racisme, partagé à quel point elle était désolée pour ce qu’elle a dit et a affirmé qu’elle avait essayé d’entrer en contact avec Garrett, elle semblait toujours exprimer sa confusion quant à la raison pour laquelle cette situation était évoquée.

Ces dernières années, MTV a fait des progrès pour réaffirmer sa position contre le racisme. Le réseau a diffusé une émission spéciale intitulée Race in America: An MTV Discussion animée par Nessa Diab dans laquelle ils ont discuté de l’incident. Le réseau a également abordé sa position sur le racisme en 2020 lorsqu’il a interdit à Dee Nguyen d’apparaître dans les saisons suivantes de The Challenge après ses commentaires sur Black Lives Matter. Ils ont déclaré, en partie, « MTV et Bunim/Murray Productions condamnent fermement le racisme systémique et se tiennent aux côtés de ceux qui élèvent la voix contre l’injustice ». PopCulture.com a contacté MTV pour commenter la vidéo de Garrett. Us Weekly a également noté qu’ils avaient également tendu la main à ce sujet et que MTV ne commenterait pas la situation.