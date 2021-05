Leroy Sane du Bayern Munich a hâte de travailler avec Julian Nagelsmann

Le déménagement de Manchester City au Bayern Munich n’a pas toujours été facile pour Leroy Sane, mais dans l’ensemble, l’international allemand le qualifierait de succès étant donné que son équipe a remporté la Bundesliga.

Pourtant, sa première année après une blessure majeure au genou a présenté de nombreux défis physiques en plus de la tension mentale associée à l’intégration dans une équipe.

Leroy Sane a connu une saison de transitions difficiles au Bayern Munich, mais chaque année présentera ses propres défis uniques. Photo par Alexander Hassenstein / .

“Peu importe que vous remportiez des titres en Premier League ou en Bundesliga, cela vous donne envie de plus”, a déclaré Sane à Xinhua. «Il m’a fallu un certain temps pour retrouver ma meilleure forme et m’habituer au nouveau club et à l’équipe. Je suis heureux maintenant, mais bien sûr, il m’a fallu un certain temps pour revenir. La pandémie COVID-19 n’a pas facilité les choses. Maintenant, je suis entièrement concentré sur le tournoi de l’Euro. »

La saison prochaine présentera une autre saison de transition, cependant, alors que le Bayern Munich a embauché l’entraîneur Julian Nagelsmann pour succéder à Hansi Flick. Sane a comparé Nagelsmann à l’un de ses anciens patrons, le manager de Manchester City Pep Guardiola.

«Ils sont en quelque sorte similaires dans leur approche. Comme je le sais, Nagelsmann est un grand fan de Guardiola », a déclaré Sane. «Ce sera un nouveau chapitre passionnant au Bayern.»