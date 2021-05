Leroy Sane du Bayern Munich attend avec impatience les championnats d’Europe

L’ailier du Bayern Munich, Leroy Sane, vient de subir une longue saison, mais son enthousiasme pour les Championnats d’Europe de cet été n’a pas faibli.

«Après un court passage en tant que très jeune joueur à l’EM 2016 et la non-nomination en 2018, ce sera le premier tournoi majeur pour moi en tant que joueur national établi. Je veux être à la hauteur de ce rôle », a déclaré Sane à Sport1. «Je veux accumuler autant de minutes de jeu que possible et avoir un maximum de succès avec l’équipe. Cela ne me ferait aucun bien si je marquais cinq buts lors du tour préliminaire et que nous étions éliminés de toute façon. En fin de compte, nous sommes tous jugés par le chemin parcouru avec l’équipe – et nous avons quelques choses à changer par rapport au passé récent.

Leroy Sane est confiant dans les chances de l’Allemagne cet été. Photo de Stefan Matzke – sampics / Corbis via .

Dans une tournure intéressante, Sane n’aurait peut-être même pas eu la chance de jouer dans le tournoi sans COVID-19. Sane, bien sûr, a subi une blessure au genou à Manchester City qui aurait au mieux rendu son statut discutable.

“Absolument! Je peux être heureux que le tournoi ait été reporté d’un an, car après ma longue blessure aux ligaments croisés, je ne serais probablement pas dans la bonne forme pour un si grand tournoi en juin 2020 », a déclaré Sane.

Lorsqu’on lui a demandé comment l’Allemagne allait faire lors du tournoi, Sane est confiant.

«Individuellement, il n’y a pas encore d’équipes en Europe plus fortes que nous. Mais nous devons le montrer ensemble en équipe sur le terrain. Oui, les résultats des derniers matches internationaux n’étaient pas satisfaisants entre les deux », a déclaré Sane. «En fin de compte, cependant, un tournoi se distingue toujours par lui-même. Avant la Coupe du monde 2018, par exemple, nous avions remporté les dix matchs de qualification, et nous avions l’impression que l’Allemagne était le premier favori partout. Maintenant, nous sommes un peu plus dans le rôle du challenger – cela peut aussi être un avantage. »

L’Allemagne a un groupe assez difficile avec la France, le Portugal et la Hongrie, mais Sane sait que les Allemands ont le courage de rivaliser.

«Nous avons un groupe préliminaire contre les champions d’Europe et du monde en titre. Cela ne devient pas plus difficile », a déclaré Sane. «Quiconque peut convaincre dans ce groupe sera automatiquement l’un des meilleurs candidats pour le titre – j’en suis sûr. C’est un défi suffisant de se concentrer pleinement sur les trois matchs de groupe fixes et de ne pas avoir de jeux mentaux sur les demi-finales ou les finales.

Si l’Allemagne peut réaliser son potentiel, Sane sait que l’équipe peut envoyer Joachim Löw comme vainqueur.

“Faisons le cadeau d’adieu approprié avec un tournoi réussi”, a déclaré Sane.