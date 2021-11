Leroy Sane du Bayern Munich confiant avant l’inclinaison de la Ligue des champions

La star du Bayern Munich, Leroy Sane, ne s’inquiète pas du fait que son équipe surplombe le Dynamo Kiev ou souffre de lacunes défensives.

«Nous sommes pleinement concentrés sur nos matchs et voulons gagner chacun d’entre eux, peu importe ce qui se passe en dehors du terrain. Même s’il manque des joueurs, nous avons toujours un très bon effectif. Nous sommes le FC Bayern et nous voulons gagner chaque match », a déclaré Sane (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). « Il ne s’agit pas seulement des défenseurs. La défense, c’est pour toute l’équipe. On y travaille, on en parle beaucoup avec le coach et on veut faire mieux.

En ce qui concerne son propre jeu, Sane s’efforce de faire de son mieux après la piètre performance de la saison dernière.

« J’essaie de convertir l’énergie négative en énergie positive et d’apporter ma meilleure performance. Je me sens très bien physiquement, je suis en bon rythme et très en forme. J’essaie de prendre cet élan avec moi », a déclaré Sane. « J’essaie d’être positif. Je n’étais pas content de la saison dernière. Je serais aveugle si je devais dire que j’ai fait une bonne saison. Je voulais montrer ce que je peux faire, être de retour là où j’étais avant de me blesser. Je devais montrer que je peux jouer au football.