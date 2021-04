Leroy Sane du Bayern Munich étiqueté «inachevé» par Mehmet Scholl

Lorsque l’ancien grand du Bayern Munich Mehmet Scholl a vu les Bavarois échouer en Ligue des champions, le joueur de 50 ans a eu le sentiment que l’ailier Leroy Sane aurait pu faire beaucoup plus.

«Je suis débordé, je ne sais pas. À 25 ans, il est toujours inachevé », a déclaré Scholl à Bild (tel que capturé par le Daily Mirror). «Quand est-ce que je dribble? Quand est-ce que je passe l’adversaire de quel côté? Le mix n’est pas encore bon, il manque encore de structure. Il s’est amélioré dans l’ensemble et comprend de plus en plus le Bayern Munich, mais il n’est pas aussi long dans le match que Arjen Robben ou Franck Ribéry.

Bien que le niveau de Robben et Ribéry soit une mesure difficile à respecter pour tout joueur, il est clair que Scholl – et de nombreux fans du Bayern Munich – s’attendaient à ce que Sane ait un plus grand impact cette saison.

Tout au long de la saison, Sane a connu des hauts et des bas et tout le monde au club recherchera sûrement un peu plus de cohérence de la part de l’ancien homme de Manchester City lors de la saison 2021/2022.