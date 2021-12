Leroy Sane du Bayern Munich explique comment Julian Nagelsmann l’a aidé à retrouver la meilleure forme

Ce n’est un secret pour personne que Leroy Sane a connu une résurgence massive au sommet de sa forme pour le Bayern Munich après avoir lutté davantage vers le début de la saison. Son prix de revient de Manchester City combiné au temps qu’il a fallu pour enfin conclure un accord pour son transfert n’a fait qu’exacerber ses attentes à son arrivée à Munich.

Sane ne s’est pas vraiment couvert de gloire lors de sa première saison au Bayern, mais il est sûr de dire qu’il a enfin retrouvé sa forme sous Julian Nagelsmann et est rapidement devenu ce que Lothar Matthäus a récemment qualifié de l’un des meilleurs joueurs de la Bundesliga. et l’un des meilleurs interprètes du Bayern Hinrunde.

Alors qu’il était encore en difficulté au début de la saison, les choses n’ont pas été plus faciles pour Sane lorsqu’il a été sifflé et raillé par ses propres fans à l’Allianz Arena. Cela n’a fait que frotter du sel dans une plaie ouverte, pour ainsi dire. Malgré le bilan clairement visible que cela lui faisait, Nagelsmann et le reste du joueur de l’équipe du Bayern, à savoir le noyau vétéran de Thomas Muller, Manuel Neuer et Robert Lewandowski, ont continué à faire preuve de foi et de soutien pour l’ailier. Le soutien constant ainsi que certains commutateurs tactiques concoctés collectivement par Nagelsmann et Hansi Flick ont ​​complètement transformé le numéro 10 du Bayern.

Maintenant, Sane a déclaré qu’il se sentait à 100% et qu’il appréciait vraiment son jeu. « Je me sens bien maintenant, je suis en forme, et ce n’était pas le cas la saison dernière, je ne me sentais pas encore aussi à l’aise dans mon corps. Je ne me suis pas laissé aller à la folie. Julian a dit qu’il était derrière moi, et cela m’a aussi suffi », a-t-il récemment déclaré (Sport1).

La décision de déplacer Sane sur l’aile gauche depuis la droite s’est avérée être un coup de génie de Nagelsmann, avec un aperçu de Flick. Sane a l’air d’un joueur complètement différent de celui qu’il avait depuis le début de la saison depuis que ce changement tactique a été fait, mais c’est plus que cela pour lui. Il a poursuivi en décrivant comment Nagelsmann a une « très bonne main, lit bien les jeux et sait avec qui il a besoin de parler le plus et avec qui le moins ».

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Différents joueurs ont tendance à réagir à différents types de leadership et d’autorité, qu’il s’agisse de crier des instructions à haute voix depuis la ligne de touche, de donner des déguisements dans le vestiaire, de prendre un joueur à part et de lui parler doucement 1 contre 1, ou même une combinaison de tout. de ce qui précède. Pour Sane, il a dit tout le discours constant à son sujet et les cris n’aident pas vraiment autant qu’une approche plus douce et plus intime. « Je suis de ceux qui en disent un peu moins. Tout le monde pense que tu dois me parler, mais c’est exactement ce qui ne va pas avec moi. Si vous n’êtes que dans ma tête, je commence à devenir fou », a-t-il expliqué. Il a ajouté que cela aide beaucoup que Nagelsmann sache « le mieux lui-même où sont mes forces et où elles ne le sont pas. Et j’essaie d’utiliser les forces.