Leroy Sane du Bayern Munich ne veut pas être jugé uniquement sur les buts et les passes décisives

Après avoir fait l’objet d’une longue poursuite de transfert et finalement accepté l’un des contrats les plus riches de l’histoire du Bayern Munich, Leroy Sane est sorti et a eu une… bonne (!?) saison.

Il y a eu des hauts et des bas et de multiples combats avec confiance et cohérence, mais dans l’ensemble, Sane a progressé lors de sa première saison après avoir déchiré son LCA avec Manchester City. Pourtant, l’international allemand sait qu’on compte sur lui pour produire à un rythme élevé.

Sane, cependant, ne pense pas que son jeu devrait être jugé uniquement par le nombre de buts qu’il marque ou le nombre de passes décisives qu’il enregistre.

«Je ne veux pas être mesuré uniquement par les buts et les passes décisives. Si j’obtiens moins de buts et de passes décisives, mais que je parviens à décider de matchs vraiment importants en Bundesliga ou en Ligue des champions et à remporter des titres, alors cela pourrait être une très bonne saison », a déclaré Sane à Tobi Altschäffl de Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia ). « Je suis certainement à l’aube d’une saison très importante, mais par exemple ma première saison à Manchester City était aussi un très gros challenge. C’était ma première saison à l’étranger et dans un club de classe mondiale.

Qu’on le veuille ou non, Sane devra accepter la responsabilité qui vient avec son contrat et les attentes d’une base de fans qui attendaient avec impatience son arrivée depuis 18 mois. Maintenant qu’il est à deux ans de sa blessure au LCA et qu’il a déjà eu un an de période d’acclimatation avec le Bayern Munich, Sane devrait être bien équipé pour montrer son vrai visage cette saison.

Le joueur de 25 ans est immensément talentueux et pourrait être un véritable “facteur X” pour le Bayern Munich cette saison s’il peut tout mettre en place.