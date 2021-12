Leroy Sane du Bayern Munich salue les encouragements positifs d’Uli Hoeness

Leroy Sane depuis le début de la saison jusqu’au Leroy Sane que nous voyons maintenant pour le Bayern Munich et l’équipe nationale allemande semblent presque être deux joueurs séparés avec les améliorations drastiques qu’il a montrées.

Sur un total de 26 apparitions dans toutes les compétitions cette saison, Sane a marqué 11 buts et 11 passes décisives, et il a également marqué 4 buts et une passe décisive pour l’équipe nationale allemande lors des éliminatoires de la Coupe du monde au cours des trois dernières pauses internationales. Les huées et les sifflets qui lui ont été adressés à l’Allianz Arena appartiennent bel et bien au passé et le soutien continu de Julian Naglesmann, des coéquipiers de Sane et du front office du Bayern a porté ses fruits.

S’adressant à Bild am Sonntag ce week-end, Sane a également déclaré qu’il avait reçu le soutien de l’ancien président du Bayern Uli Hoeness, qui est désormais président d’honneur et siège toujours au conseil de surveillance du club. « L’ensemble de la direction du club, mais aussi Uli Hoeneß m’ont contacté et m’ont signalé un soutien absolu », a déclaré Sane (Tz). Assez ironiquement, Hoeness avait remis en question l’attitude et la mentalité de Sane dans le passé alors qu’il était encore avec Manchester City, mais lié à un déménagement au Bayern. C’est une saga de transfert qui a duré pendant ce qui semblait être une éternité avec sa blessure au genou à l’été 2019 qui a gravement compliqué les négociations entre les deux clubs, mais Hoeness a clairement changé d’avis depuis lors.

« Autant d’encouragements ne sont pas une évidence dans tous les clubs », a poursuivi Sane, exprimant sa gratitude pour la confiance continue que le Bayern lui a témoignée. Avec son prix combiné à la nature prolongée de la saga des transferts, tant d’attentes ont été placées sur Sane lorsque l’accord a finalement été conclu. Il a récemment admis à quel point il était difficile au cours de sa première saison de répondre auxdites attentes résultant de sa blessure aux ligaments croisés et de reprendre de l’élan après que le déclenchement de la pandémie de coronavirus a contraint la Bundesliga à faire une pause de deux mois lors de la saison des triples 2019/20. .

Nagelsmann, en consultation avec Hansi Flick, a pris la décision tactique de faire passer Sane à l’aile gauche de la droite, et ce changement semble avoir coïncidé avec le début de son retour au sommet de sa forme. Flick a pu travailler avec Sane avant de partir pour gérer Die Mannschaft et la relation que Nagelsmann et Flick ont ​​la rend d’autant plus bénéfique pour le Bayern. Flick n’obtiendra peut-être pas autant de crédit public pour la résurgence de Sane, mais il a déclaré que Nagelsmann « me montre encore et encore comment je peux être encore meilleur dans son système de jeu et comment nous pouvons nous améliorer ensemble en tant qu’équipe ». La continuité entre le soutien de Nagelsmann et de Flick a fait des merveilles sur Sane.