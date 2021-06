Leroy Sane fait un surcroît de travail après une formation pour l’Allemagne

Per Bild, Leroy Sane est resté après la fin de la séance d’entraînement principale de l’Allemagne aujourd’hui avec Manuel Neuer et Bernd Leno pour travailler spécifiquement sur les exercices de finition. Leno était entré dans le but tandis que Neuer envoyait des balles à Sane et il y avait une concentration pour essayer de ne prendre qu’un maximum de deux touches pour obtenir un tir. Cette petite session entre le trio de joueurs a duré une vingtaine de minutes avant de conclure. Après une performance médiocre lors du match nul 2-2 contre la Hongrie, Sane voulait faire un travail supplémentaire devant le but car il n’était pas trop productif dans le dernier tiers de ce match.

Bien qu’il soit difficile de choisir de nombreux joueurs sur Die Mannschaft qui ont eu des performances fluides contre la Hongrie, il est sûr de dire que Sane n’a pas tout à fait profité de son premier départ du tournoi. Leon Goretzka, Thomas Muller, Timo Werner et Jamal Musiala ont été des remplaçants efficaces en deuxième mi-temps qui ont fait la différence, mais peu de joueurs dans le onze de départ de Joachim Low ont trop brillé pour eux-mêmes dans le tirage au sort. Il était prévu que Goretzka pourrait éventuellement remplacer Muller dans la formation de départ, puisque Muller faisait face à un problème de genou, mais Low a finalement décidé d’aller avec Sane sur l’aile.

Lors du tirage au sort de la Hongrie, il y a même eu des sifflets de la part du public à l’Allianz Arena, raillant l’inefficacité de Sane. Serge Gnabry ne comprenait pas très bien pourquoi les fans faisaient cela. « Nous ne pouvons jamais utiliser de sifflets. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi il y a un sifflet. Ce serait beaucoup mieux s’il y avait du soutien. Mais je suis sûr que Leroy donnera tout. Dès qu’il y a une bonne action qui mène à un but, c’est encore différent », a expliqué le compatriote de Sane au Bayern Munich.

Photo de Stefan Matzke – sampics/Corbis via .

Pour être juste envers Sane, cela allait toujours être difficile pour celui qui remplaçait Muller contre une équipe hongroise résolue et bien disciplinée qui a choqué le tournoi avec son match nul 1-1 contre la France à Budapest. L’équipe de Marco Rossi a bien défendu dans les blocs profonds pendant la majorité des 90 minutes contre l’Allemagne et s’est avérée être une équipe embêtante pour essayer de s’effondrer. Ce n’était pas seulement Sane ; l’intégralité de l’attaque allemande manquait de rythme et d’un sentiment d’urgence dans le dernier tiers jusqu’à ce que Low fasse des changements.

Gnabry sait que Sane possède la qualité pour vraiment avoir un impact ; «Avec le talent et le niveau de compétence de Leroy, cela prévaudra toujours. Bien sûr, les choses ne se sont pas si bien passées pour lui au tournoi jusqu’à présent. Mais aussi pour quelques autres. Sa qualité prévaudra à la fin. S’il reprend confiance en lui, s’il a sa chance, alors il doit la saisir. On l’aide, il accélère à l’entraînement. Il a également appuyé sur le gaz contre la Hongrie, a fait beaucoup de travail défensif, c’était un bon signe, il doit s’appuyer là-dessus.