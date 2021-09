Leroy Sane insiste sur le fait qu’il a fait face à la pression au Bayern Munich après une démonstration dominante lors de la victoire contre le Dynamo Kyiv

La forme de Leroy Sane au Bayern Munich s’est rapidement améliorée et sa trajectoire ascendante ne semble pas s’arrêter pour le moment. L’ailier a poursuivi sa belle forme lors de la défaite 5-0 du Bayern contre le Dynamo Kyiv en Ligue des champions à l’Allianz Arena, marquant un but et insistant sur la manière de recevoir officiellement le prix de l’homme du match.

S’exprimant après le coup de sifflet à temps plein, Sane a insisté sur le fait qu’il avait toujours su qu’il y aurait une pression immense pour rejoindre le Bayern en provenance de Manchester City et il est clair qu’il a eu du mal avec cela au début de cette saison. Ses mauvaises performances ont commencé à provoquer des sifflets et des railleries dans les poches des supporters du Bayern et il était clair qu’il était plutôt peu confiant, mais il a clairement franchi un cap. « Je savais que ce serait difficile ici et qu’il y avait beaucoup de pression. J’essaie de rester calme et de performer. Cela a bien fonctionné ces dernières semaines. Ce n’est pas bon (sifflets lors de la victoire contre le FC Cologne), définitivement. Peu importe le sport. Je n’ai pas bien performé, je le sais. Je voulais donner quelque chose en retour maintenant », a-t-il réfléchi à son ornière plus tôt cette saison (Tz).

Sane était constamment une menace contre Kiev par le canal gauche. Son but à la 74e minute semblait avoir complètement embobiné le gardien de Kiev Heorhiy Bushchan dans ce qui semblait être un centre pétillant que Sane venait de frapper avec la connexion parfaite, se faufilant devant Bushchan au premier poteau. Il a été trouvé dans des hectares d’espace par Thomas Muller sur le flanc gauche et a admis après ce match qu’il n’essayait pas intentionnellement de tirer de cette position. Au contraire, il essayait juste de frapper une croix dans la zone de danger où Joshua Kimmich, Robert Lewandowski et Jamal Musiala se cachaient. En fin de compte, il a plaisanté en disant que sa technique de croisement l’avait laissé tomber. « Non, ce n’était pas exprès, je voulais passer le ballon normalement. J’ai eu un peu de chance que ma technique ne soit pas si bonne », a-t-il expliqué de manière comique.

Sane était également le fournisseur du but de Serge Gnabry à la 68e minute, ce qui était un parfait exemple du rythme incroyable du Bayern pour transformer la défense en attaque. Sane a exceptionnellement bien réussi à contrôler le long dégagement de Niklas Sule et à envoyer Gnabry au but avec sa deuxième touche. Sa première touche est vraiment ce qui a rendu cette séquence possible.

Photo par Andrey Lukatsky/Agence BSR/.