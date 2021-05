Leroy Sane ouvre la première saison du Bayern Munich, les chances de l’Allemagne à l’Euro 2020, et plus

L’ailier du Bayern Munich Leroy Sane a connu une première saison mouvementée en Bavière, mais l’ancien joueur de Manchester City est toujours heureux d’avoir fait le pas.

«Je sais que je n’ai pas joué une saison exceptionnelle au Bayern. Pour moi, c’était un peu plus difficile en raison de la pause corona et de ma blessure au genou », a déclaré Sane au journaliste de SPOX Kerry Hau, à Maximiliam Koch d’Abendzeitung et à d’autres plus tôt (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). “C’était important pour moi de retrouver mon rythme, ce que j’ai réussi à faire.”

Quant à ce qu’il ressent avant les Championnats d’Europe, Sane est confiant et en bonne santé.

« Je me sens très, très bien. Je suis en forme et c’est la chose la plus importante pour moi », a déclaré Sane.

Leroy Sane a adopté une attitude « ascendante et en avant » pour sa carrière.Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

L’Allemagne aura besoin de Sane à son meilleur si elle veut rivaliser avec la France, qui est attendue par beaucoup pour remporter l’Euro.

« Le grand favori, c’est la France. Mais les autres équipes ne nous sous-estimeront pas, elles savent quelle qualité nous avons. Nous avons définitivement de l’expérience et un bon mélange de vieux et de jeunes », a déclaré Sane.

Un autre Allemand qui pourrait avoir un grand impact dans le tournoi est le milieu de terrain Leon Goretzka. Goretzka, bien sûr, se bat pour revenir après une blessure et Sane a déclaré que son coéquipier du club progressait.

« Il sera en bonne condition au début du tournoi. Il travaille dur. Je lui ai parlé récemment et il m’a dit qu’il se sentait bien », a déclaré Sane.

Certains se sont demandé s’il y avait des effets mentaux persistants à être exclus de l’équipe malheureuse de la Coupe du monde 2018, mais Sane a indiqué qu’il y avait de l’eau sous le pont à ce stade.

« Je n’y pense plus du tout. C’est complètement fini. Je suis un gars qui regarde vers l’avenir », a déclaré Sane.