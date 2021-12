Leroy Sane pense que le Bayern Munich, Manchester City, Chelsea et Liverpool sont les meilleurs prétendants à la Ligue des champions

La star du Bayern Munich Leroy Sane est au milieu d’une campagne fantastique.

L’ancien ailier de Manchester City a revitalisé sa carrière au Bayern Munich sous Julian Nagelsmann et a également été une force pour l’Allemagne sur la scène internationale.

Clairement, la saison 2021/2022 montre le meilleur de Sane.

À cause de cela – et du fait que le Bayern Munich a chargé à peu près toutes les positions – la confiance est élevée en Bavière. En fait, Sane considère le Bayern Munich comme le favori de la Ligue des champions, mais s’empresse également d’avertir qu’un tel statut peut changer extrêmement rapidement.

« Pour le moment, avec Manchester City, Liverpool et Chelsea FC, je nous considère comme les plus forts d’Europe. Cependant, la forme peut changer rapidement vers la fin de la saison », a déclaré Sane à Bild am Sonntag (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). « Nous ne voulons laisser personne s’approcher de nous dans le classement et bien sûr, nous voulons devenir champions. En Ligue des champions, comme toujours, les petits détails et la forme du jour sont décisifs dans cette compétition. Je ne l’ai pas encore gagné et je suis donc particulièrement motivé.