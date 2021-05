Leroy Sane revient sur sa première saison avec le Bayern Munich et envisage de travailler avec Julian Nagelsmann

Dans une récente interview avec Sport1, l’ailier du Bayern Munich, Leroy Sane, a évoqué sa première saison en Allemagne et comment il a retrouvé la forme après une blessure au genou dévastatrice qu’il a subie la saison précédente à Manchester City.

“Il était clair pour moi dès le départ qu’après ma longue blessure dans un environnement complètement nouveau, même pendant Corona, tout ne se passerait pas parfaitement du premier au dernier match”, a déclaré Sane. «Ma saison personnelle a connu des hauts et des bas. Je pense que le nombre de buts et de passes décisives est assez correct. Je veux être un peu plus stable dans la saison à venir, c’est mon objectif.

Leroy Sane cherche à s’appuyer sur les succès qu’il a remportés cette saison.Photo de Stefan Matzke – sampics / Corbis via .

Une meilleure cohérence servirait absolument bien Sane et aiderait peut-être l’équipe à remporter plus de titres la saison prochaine – ce qui est certainement l’objectif du joueur de 25 ans pour 2021/2022.

«Cela aurait certainement été mieux si je ne pensais qu’au match aller de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. L’élimination en Coupe DFB à Kiel a également été malheureuse aux tirs au but », a déclaré Sane. «Néanmoins, je suis personnellement très content du titre de champion. Dans ma carrière, c’est le premier championnat en Allemagne et donc quelque chose de très spécial. Cela me donne également faim pour encore plus de succès dans les années à venir.

La saison prochaine apporte également le défi de travailler avec un nouvel entraîneur. Sane n’a que de bonnes choses à propos du nouveau patron Julian Nagelsmann.

“Je ne me suis jamais entraîné personnellement avec Julian Nagelsmann, mais ce que vous entendez, il y a probablement de nombreux parallèles avec Pep Guardiola, que je connais très bien et dont je ne peux que parler positivement”, a déclaré Sane. «J’ai hâte de travailler avec eux la saison prochaine et je suis optimiste que ce sera une période fructueuse. La décision a également été accueillie très positivement par le public. ”