Leroy Sane vante la patience du Bayern Munich lors de la victoire 4-0 contre le VfL Wolfsburg

Le Bayern Munich a terminé 2021 sur une bonne note avec sa victoire 4-0 contre le VfL Wolfsburg trois jours seulement après avoir battu le VfB Stuttgart 5-0 à la Mercedes-Benz Arena. La ligne de score ne rend peut-être pas assez justice à la discipline et à la résilience de Wolfsburg, car ils ont vraiment fait travailler le Bayern pour cela pendant la majeure partie de la première mi-temps, mais l’attaque du Bayern, une fois de plus, s’est avérée trop difficile à gérer pour ses adversaires. Thomas Muller a ouvert l’impasse à la 7e minute lors de sa 400e apparition en Bundesliga pour le Bayern, mais Wolfsburg a bien réagi à la chute et n’a pas offert beaucoup d’espace au Bayern dans le troisième attaquant. Les buts de Dayot Upamecano et Leroy Sane en deuxième mi-temps ont scellé l’accord pour le Bayern, mettant fin à une année exceptionnelle.

Sane a encore eu une solide performance, et après le match, il a expliqué à quel point le Bayern travaillait extrêmement dur pour briser les blocs défensifs profonds de Wolfsburg avec un minimum d’espaces entre les lignes. Après le premier match de Muller, ils s’étaient vraiment mis en place et cherchaient à rattraper le Bayern lors de la contre-attaque lorsque l’un des, ou les deux, Upamecano et Lucas Hernandez ont été poussés plus haut sur le terrain. « C’était très, très difficile en première mi-temps. Nous avons essayé d’exercer une pression avec la possession de balle. Le but était bon pour nous alors, bien sûr. Il faut absolument être patient. Nous savons que les équipes s’alignent à l’arrière. C’est à ce moment-là que nous devons les séparer », a expliqué Sane (Tz).

Sane avait une ressemblance frappante avec Arjen Robben avec son but finement inscrit à la 59e minute pour porter le score à 3-0 contre le Bayern, coupant du droit sur son pied gauche et enroulant sa chance dans le coin inférieur droit du filet de Koen Casteels. La passe intelligente de Serge Gnabry pour la première fois après que Benjamin Pavard l’ait joué large avait trouvé Sane dans suffisamment d’espace pour saisir l’occasion, clôturant vraiment avec style ce qui a été une résurgence incroyable cette saison de Sane. Il n’y a pas si longtemps, il était hué à l’Allianz Arena lors de la première mi-temps de la victoire 3-2 contre le FC Köln. Depuis lors, il est l’un des meilleurs joueurs du Bayern, mais il n’est pas tout à fait d’accord pour dire qu’il a été le meilleur du Hinrunde. «Je ne dirais pas que (meilleur joueur Hinrunde), il y a quelques autres joueurs qui ont très bien joué. Je suis content de mon évolution, bien sûr. Mais maintenant, nous avons une petite pause. Là, je peux aussi déconnecter mentalement quelque chose », a-t-il déclaré.

L’objectif de Sané :

Le Bayern sort d’une séquence de sept victoires consécutives dans toutes les compétitions et a atteint une forme solide pour clôturer le Hinrunde et l’année civile. Bien que l’élan soit certainement important, la pause hivernale ne pourrait pas arriver à un meilleur moment avec le nombre de matchs qu’ils ont disputés rapidement. Dans l’ensemble, au sein de l’équipe, Sane a déclaré que l’ambiance était bonne et que le moral était bon avant les vacances. «Nous entrons dans la pause avec une victoire. On peut se réjouir de la performance et du premier tour. C’est amusant de jouer avec les gars. Vous pouvez également le voir de l’extérieur, je pense », a-t-il expliqué.

Avec le recul, le retour de sa blessure au genou combiné à la pause des matchs en raison de la pandémie n’a pas facilité la vie de Sane lors de sa première saison au Bayern après avoir rejoint Manchester City. Maintenant, il a dit qu’il se sentait en pleine forme et qu’il tirait à plein régime, ce qui a été grandement aidé par Julian Nagelsmann et le reste de ses coéquipiers derrière lui. « Je me sens bien physiquement maintenant, je suis en forme. Je ne me sentais pas aussi à l’aise dans mon corps la saison dernière après la longue blessure. Et puis nous n’avons pas eu de rythme de jeu à cause de Corona. Le club, l’entraîneur, l’équipe – tout le monde est derrière vous. Cela vous donne une bonne sensation. Mais à la fin, ils peuvent tous parler et faire là-bas. Mais le joueur doit s’arranger avec lui-même. J’ai essayé de reprendre le rythme. Julian (Nagelsmann) avait également une bonne main. Il lit assez bien les joueurs », a-t-il déclaré.

Photo de Stefan Matzke – sampics/Corbis via .