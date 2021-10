L’erreur coûteuse de Costa, plus de drames McGregor et le retour de Fedor Bellator

En direct de Spotify Greenroom, Ariel, Chuck et Petesy se prononcent sur le refus de Paulo Costa de gagner 185 livres pour l’épreuve de force des poids moyens de l’UFC prévue samedi avec Marvin Vettori. Les gars discutent de ce que cela signifie pour le combat et, plus important encore, pour l’avenir de la carrière de Costa à l’UFC. De plus, 3PAC parle également du grand retour de Fedor Emelianenko au Bellator ce week-end (26h54), des allégations selon lesquelles Conor McGregor aurait frappé un DJ italien (46h00), de la visite de Chuck à l’UFC Apex le week-end dernier, et bien plus encore.

Téléchargez l’application Spotify Greenroom AUJOURD’HUI pour rejoindre les gars en direct après chaque gros combat.

Prochain épisode : samedi 23 octobre, après Costa vs Vettori

Hôtes : Ariel Helwani, Chuck Mindenhall, Petesy Carroll

