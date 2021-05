L’erreur de calcul de l’inflation par la Fed pourrait être très coûteuse l’année prochaine ⋆ .

La Réserve fédérale (Fed) continue de dire que la forte hausse du taux d’inflation est temporaire. L’inflation s’atténuera plus tard cette année, dit-il. En tant que tel, il maintiendra les taux d’intérêt près de zéro et continuera d’augmenter considérablement la masse monétaire en achetant de 80 à 120 milliards de dollars d’obligations par mois. Si ce n’est pas le cas, les États-Unis pourraient voir un problème d’inflation galopante qu’il sera difficile de résoudre.

La secrétaire au Trésor Janet Yellen, ancienne présidente de la Fed, ne voit aucun problème d’inflation. “Il se peut que les taux d’intérêt devront augmenter quelque peu pour s’assurer que notre économie ne surchauffe pas, même si les dépenses supplémentaires sont relativement faibles par rapport à la taille de l’économie”, a récemment déclaré Yellen.

Le président actuel de la Fed, Jerome Powell, a récemment déclaré: «Nous nous attendons à ce que l’inflation augmente au cours de cette année», a déclaré Powell au comité des services financiers de la Chambre en mars, citant la demande refoulée et les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement. «Notre meilleure opinion est que l’effet sur l’inflation ne sera ni particulièrement important ni persistant.»

D’autres gouverneurs de la Fed ont fait écho à ce point de vue. Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré: «À ce stade, nous ne nous attendons pas à ce que l’inflation devienne incontrôlable. Nous avons le temps de bouger parce que nous ne voyons pas l’inflation devenir incontrôlable. Si c’est le cas, nous agirons en conséquence. »

L’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,6% en mars (un taux annualisé de 7,2%), la plus forte hausse d’un mois à l’autre depuis 2012. Au cours des 12 derniers mois, les prix ont augmenté de 2,6%. C’est déjà au-dessus de la cible de 2% de la Fed. Le taux de 2,6% est faible, principalement parce que les neuf derniers mois de 2020 n’ont pratiquement pas vu d’inflation. Avant l’augmentation de 0,6% en mars, l’IPC de janvier a augmenté de 0,3% et en février de 0,4%. Il y a une tendance ici.

La Fed estime que les hausses de prix sont dues à la demande refoulée, aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et à la stagnation des prix ces dernières années. Ils estiment qu’une fois que la demande refoulée sera épuisée et que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement auront été corrigées, l’inflation retombera sous les 2%.

Supposons que la Fed se trompe.

L’inflation d’aujourd’hui est vraiment causée par plus que la simple demande refoulée et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Les raisons de l’inflation sont 1) la hausse des prix de l’énergie, 2) la croissance rapide de la masse monétaire, 3) d’énormes déficits budgétaires du gouvernement et 4) une pénurie potentielle de capitaux. La dernière raison est très inquiétante.

L’inflation ne diminuera probablement pas plus tard cette année. En fait, il pourrait augmenter, de sorte que nous pourrions envisager une inflation à deux chiffres avant le début de 2022. Si tel est le cas, la Fed devra prendre des mesures très drastiques.

L’inflation augmentera probablement parce que les prix de l’énergie continueront d’augmenter. Cela exerce une pression à la hausse sur les prix de la plupart des produits, simplement parce que les coûts de fabrication et de transport augmenteront. Depuis que l’administration Biden a déclaré la guerre aux combustibles fossiles, la restriction de l’offre maintiendra les prix à la hausse à mesure que la demande mondiale augmentera.

La Fed n’a pas l’intention d’arrêter d’augmenter la masse monétaire par ses achats d’obligations. Cela signifie que la masse monétaire continuera de croître beaucoup plus rapidement que l’économie ne croît réellement. Cela conduit à une inflation pure, indépendamment de ce que disent les théoriciens monétaires modernes égarés.

Le déficit budgétaire du gouvernement fédéral était de plus de 3 billions de dollars l’an dernier. Cette année, il dépassera ce montant, et si Biden fait adopter plus de factures de dépenses, le déficit augmentera encore plus. Toute cette demande excédentaire filtrera à travers l’économie cette année et les années à venir, exerçant une pression à la hausse sur les prix, créant peut-être une inflation structurelle.

Le gouvernement fédéral tire des milliards de dollars des marchés financiers en vendant des obligations pour financer le déficit. Cela laisse moins de capital disponible pour l’expansion des entreprises. Biden veut également 1) augmenter le taux d’imposition des plus-values ​​de 20% ou 23,8% maintenant, à plus de 40%, 2) augmenter le taux d’imposition des sociétés de 21% à 28%, et 3) augmenter le taux d’imposition des particuliers sur le les plus hauts revenus de 36% à 39,6%.

Ces politiques fiscales réduiront considérablement la formation de nouveaux capitaux, ce qui contribuera à la pénurie de capitaux. Sans capital, les entreprises ne peuvent pas se développer. Ils réagissent à l’augmentation de la demande en augmentant les prix car le manque de capitaux les empêche de produire davantage. Étant donné que les rendements du capital sont déjà très élevés, il y a une indication claire que le capital est déjà en pénurie.

Rien ne se passera pour réduire la pression inflationniste, ce qui signifie que l’inflation pourrait atteindre deux chiffres. Si cela se produit, la Fed devra augmenter considérablement les taux d’intérêt et réduire la croissance de la masse monétaire. La Fed espère que ces actions élimineront suffisamment la demande pour faire baisser l’inflation. Le danger est que si la demande est trop réduite, une récession s’ensuivra. C’est ce qui s’est passé en 1981.

Historiquement, la Fed a un bilan terrible en matière de prévision de croissance et d’inflation. Par exemple, en décembre dernier, la Fed a estimé la croissance pour 2021 à 4,2%. À peine trois mois plus tard, en mars, il a modifié la prévision à une croissance de 6,5%. D’ici juillet, il augmentera cette prévision à au moins 8%. De toute évidence, ce n’est pas bon pour les prévisions.

La Fed devrait s’inquiéter de l’inflation aujourd’hui. L’intérêt devrait commencer à augmenter lentement et arrêter la croissance explosive de la masse monétaire. Plus la Fed attendra, plus les choses empireront.