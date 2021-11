L’erreur de Chelsea mène à des points perdus contre Manchester United

Avec Manchester City et Liverpool remportant des victoires, Chelsea savait qu’ils avaient besoin d’une victoire avant leur affrontement avec Manchester United. United, après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer, ressemble à une nouvelle équipe après sa victoire 2-0 sur Villarreal. Une erreur de Chelsea s’est avérée coûteuse pour les leaders de la ligue qui ont perdu deux points dans un match qui s’est terminé 1-1 malgré le contrôle de Chelsea sur une grande partie du match.

L’erreur de Chelsea mène à des points perdus

Agression édentée

Manchester United a fait preuve d’un regain d’énergie tout au long de la première mi-temps. Sous Ole, ils auraient sans aucun doute perdu un certain nombre de buts lors des 45 premiers matchs, mais cette nouvelle équipe de United était prête à faire en sorte que Chelsea travaille pour une victoire. De son côté, Chelsea a regardé en contrôle tout au long de la mi-temps en montrant toutes les qualités qui lui ont valu de grandes victoires contre Birmingham et la Juventus, empêchant même United d’enregistrer un seul tir cadré avant la pause. Malheureusement pour Thomas Tuchel, son équipe ne parvenait pas à prendre possession et les chances comptaient contre une presse animée de United alors que les deux équipes atteignaient le niveau de pause à 0-0.

L’erreur de Chelsea ouvre la porte

Cinq minutes après la reprise, Jorginho a perdu le ballon et a ouvert la porte à United pour s’approcher du but dans une situation de 2 contre 1 avec Edouard Mendy. Jadon Sancho a profité de la situation pour marquer son premier but en Premier League pour United et donner l’avantage à son équipe.

Après avoir navigué confortablement dans le match, Chelsea a été placé derrière le ballon huit et le jeu s’est ouvert. Jorginho a rattrapé son erreur en égalisant pour Chelsea à la 69e minute depuis le point de penalty pour les remettre dans le match.

La dernière ligne droite du match a été mouvementée, les deux équipes essayant d’obtenir la victoire et les tensions augmentant à chaque faute de passe, notamment Edouard Mendy a presque offert un deuxième but à United, mais la tentative de tir de Fred est tombée entre les mains de l’homme de Chelsea.

Le match s’est terminé à 1-1, Chelsea vivant pour regretter son erreur, car il n’a plus qu’un point d’avance sur Manchester City et deux devant Liverpool au classement.

Photo principale

