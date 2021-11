L’erreur de Fabien de la Concepción en NBL

Univision Fabien de la Concepción à NBL

Avec son authenticité et son naturel, Fabién de la Concepción est devenue l’une des filles gâtées dans le public qui suit Nuestra Belleza Latina, mais la jeune femme a montré qu’en parlant elle commet encore certaines erreurs de diction et même dans l’utilisation de verbes inexistantes.

La page Instagram de Nuestra Belleza Latina a partagé une vidéo de la belle Fabién parlant de ce que cela signifiait pour elle d’avoir atteint le groupe des demi-finalistes du concours, qui a officiellement commencé en septembre dernier, et c’est là qu’elle a commis une explosion grammaticale.

La belle cubaine a prononcé le mot « haiga », au lieu de « haya », dans une mauvaise conjugaison du verbe avoir, a fait oublier beaucoup de ses disciples, mais cela a fait sursauter ces amoureux de l’espagnol formel pour remarquer l’erreur de la reine, corrigeant elle pour qu’elle ne dise pas « haiga » et ait un langage plus cohérent.

Vous pouvez donc l’entendre vous-même dans cette vidéo dont nous accompagnons la note, où vous pouvez clairement entendre Fabién dire « haiga », quand il reconnaît et apprécie le soutien que les Cubains lui ont apporté au milieu de ce concours.

La chose curieuse qui montre qu’il s’agissait peut-être d’un simple renvoi, à cause de la nervosité de la jeune femme, c’est que dans la première partie de sa réponse, elle a correctement utilisé le mot « hêtre », mais quelques secondes plus tard, elle a terminé avec un « haiga », ça sonnait aux oreilles de beaucoup.

Haya ou Haïga ? Les deux existent dans le dictionnaire et sont utilisés de cette façon.

« La vérité est que j’ai beaucoup avancé et pour moi cela représente une immense fierté que mon peuple de Cuba, avec tant de difficultés et tant de limitations, supporte moi tellement et moi ‘haiga’ (sic) amené à cette demi-finale dans ce programme important », a ajouté la jeune femme.

Concernant l’utilisation de « haiga », qui est généralement entendue chez de nombreuses personnes, la Royal Academy of the Language, explique qu’en tant que verbe, c’est une erreur et donne une explication de la seule utilisation familière qui est acceptée, quelque chose qui n’était pas le cas de la phrase de Fabien.

Sur la page RAE, nous trouvons cette requête, que nous partageons ici, où la plus haute autorité en matière de langue avertit que « haiga » en tant que verbe est une erreur.

NE DITES PAS HAIGA ! – haiga o haya – verbe haber

« Est-il correct d’utiliser « haiga » ? Il est noté sur la page précitée, à laquelle le RAE a répondu : « En tant que verbe, il convient d’y utiliser. »

Cependant, la RAE a ajouté que « Oui, c’est valable, bien qu’il soit à peine utilisé aujourd’hui, le nom familier haiga, typique de l’Espagne, qui fait référence à la très grande et ostentatoire automobile, généralement d’origine nord-américaine ».

Une explication que certains partisans de Fabién invoquent pour défendre leur horreur de la détresse verbale est que la jeune femme n’a pas beaucoup d’expérience en matière médiatique, où très probablement ils auraient déjà corrigé l’erreur.

Elle s’est même assurée qu’elle venait de zéro en matière médiatique.

« Arriver ici a signifié un monde immense pour moi. Je suis arrivé sans expérience de quoi que ce soit. Je n’avais jamais été dans les médias. Je n’avais même pas fait de ‘live’ de ma vie », a déclaré le demi-finaliste.

Un autre détail qui a attiré l’attention est pourquoi celui qui a enregistré Fabién commettant l’erreur, ne lui a pas fait répéter la réponse, afin de ne pas la faire mal paraître.

Ce soir, nous saurons si ce genre d’erreurs en parlant, que les téléspectateurs ne voient peut-être pas au sérieux, pourraient faire des ravages sur la jeune fille et arrêter son désir de se qualifier pour le gala final et d’être couronné Nuestra Belleza Latina.

Dites-nous ce que vous pensez de l’erreur de Fabién et que la page Instagram a partagé la vidéo sans aider la fille à corriger l’explosion.