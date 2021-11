Antonio Giovinazzi a dit à son équipe « merci pour la grande stratégie » sur sa radio à la fin du Grand Prix de Mexico.

Mais le pilote abattu, qui venait de terminer 11e pour la troisième course consécutive, se montrait clairement sarcastique. Il s’est échappé des points après avoir terminé septième avant son seul arrêt au stand. Parmi les pilotes qu’il a pris du retard se trouvait son coéquipier Kimi Raikkonen, qui a terminé huitième.

« Je suis vraiment très déçu parce qu’aujourd’hui nous avons eu une chance de marquer des points avec deux voitures », a déclaré Giovinazzi après la course. « Mais de mon côté, la stratégie était complètement fausse. »

« Nous avons piqué trop tôt, mais je ne pense pas [that] était le problème », a-t-il expliqué. « Le problème était que lorsque je suis sorti, j’étais dans la circulation. La stratégie n’a pas fonctionné.

Alfa Romeo avait l’air en forme à la fin du premier tour. Giovinazzi a profité de la pagaille au premier virage pour grimper à la sixième place. Raikkonen, qui a dû esquiver plusieurs pilotes partis, reste 10e.

Ce n’était pas une surprise lorsque Charles Leclerc a dépassé Giovinazzi après le redémarrage, mais l’équipe espérait conserver la septième place, ce qui aurait été son meilleur résultat de la saison à ce jour.

« Au premier tour avec tous les incidents, nous avons perdu un peu de position avec Kimi, mais nous étions très bien placés avec Antonio », a expliqué le responsable de l’ingénierie de la piste de l’équipe, Xevi Pujolar. « Il y avait donc encore une bonne chance de marquer des points. »

La stratégie de l’équipe pour Giovinazzi a été influencée par les progrès de Daniel Ricciardo et Valtteri Bottas, qui s’étaient arrêtés suite à leur enchevêtrement dans le premier tour, sont tombés à l’arrière du peloton et progressaient vers l’avant.

« Tout se passait comme prévu », a déclaré Pujolar. « Je pense que la plupart des gens avaient planifié avec le moyen et le dur [tyres]. En termes de stratégie, il s’agit de savoir jusqu’où partirez-vous et de combien prolongerez-vous le relais avec un disque dur.

« Pour nous, il n’y avait aucune incitation à partir tôt, ce n’était pas nécessaire, mais à un moment donné, Antonio a commencé à avoir des difficultés avec les pneus arrière. Nous regardions le trafic derrière, Kimi avait toujours un bon rythme et nous avions ce groupe avec Ricciardo et Bottas qui est arrivé tôt et nous savions qu’ils géraient un peu les pneus.

Alfa Romeo craignait que Sebastian Vettel et les autres pilotes poursuivant Giovinazzi se dirigent vers les stands tôt dans le but de le devancer.

« La dernière chose que nous voulions, c’était que tout le monde se comprime derrière Antonio. Nous avons donc décidé de boxer Antonio. Et nous savions qu’il sortirait avec eux, avec Bottas et Ricciardo.

Cependant, Pujolar a admis que l’équipe avait prédit que Ricciardo et Bottas seraient assez rapides pour ne pas retenir Giovinazzi. « Ce que nous avons mal jugé ici, c’est le rythme de ces deux gars », a-t-il déclaré. « Nous pensions que leur rythme serait plus rapide ou aussi rapide que Kimi et tous ces [other] les gars. »

Un Giovinazzi mécontent s’est plaint « mais maintenant je suis dans le trafic » sur sa radio après avoir appris que son coéquipier et Vettel étaient restés dehors et tournaient plus vite.

« Ce n’était pas idéal pour Antonio et nous ne nous attendions pas à cela », a déclaré Pujolar. « À ce moment-là, nous avons compromis cette course parce que Ricciardo était – je ne sais pas s’il a eu un problème, car même si vous réussissez, vous ne perdez pas autant de temps. Donc je ne sais pas quel genre de problèmes ils ont eu, mais nous perdions du temps sur la piste avec Antonio.

Au moment où Ricciardo et Bottas se sont arrêtés, Vettel et Raikkonen avaient déjà changé leurs pneus et repartaient devant Giovinazzi. « Avec Kimi, nous ne faisions que gérer l’écart entre Vettel et Alonso », a déclaré Pujolar. « Il n’y avait aucune incitation à venir trop tôt.

« Donc, une fois que nous avons eu la bonne fenêtre, nous sommes allés avec Kimi. Bien sûr, nous voulions nous rapprocher de Vettel et voir si nous pouvions le défier, mais ce n’était pas possible.

Mais pour Giovinazzi, dont l’avenir en Formule 1 reste incertain, c’était une autre opportunité potentielle de marquer des points perdue. « Kimi est resté P8 et j’étais P7 à ce moment-là, donc la déception est que l’équipe n’a pas marqué autant que possible », a-t-il déclaré par la suite. « C’est vraiment difficile pour moi aussi. »

