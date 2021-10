L’erreur de Kyle Schwarber à 1B a déclenché une énorme manche pour Astros dans le match 5

L’un des grands aspects des séries éliminatoires de la MLB est la façon dont n’importe quel moment peut apparemment transformer un match – ou même la série. Nous l’avons vu mardi soir, lorsqu’une troisième frappe potentielle à la fin de la manche a été appelée une balle, menant à la neuvième manche des Astros de sept points dans le match 4.

Mercredi, l’attaque offensive des Astros s’est poursuivie par vague. Et cette fois, les fans des Red Sox ne peuvent blâmer les arbitres.

Avec Houston en course à la sixième manche et Jose Altuve au premier but, Michael Brantley a lancé un terrain doux à Rafael Devers avec Altuve en cours d’exécution sur le terrain. Devers a aligné le ballon proprement et a fait un lancer parfait au premier.

Schwarber, cependant, n’a tout simplement pas attrapé le ballon.

Erreur difficile pour Kyle Schwarber pic.twitter.com/oR3Q3dXKzS – Talkin ‘Baseball (@TalkinBaseball_) 20 octobre 2021

Bien que Schwarber soit nouveau au premier but (seulement 11 matchs de saison régulière en carrière à ce poste), ce n’était pas le genre de lancer qui devrait causer des problèmes à un joueur de baseball professionnel. Il a semblé être distrait par Altuve, qui tournait deuxième et se dirigeait vers la troisième, mais Schwarber devait être en mesure de s’assurer une sortie.

Les Astros ont ensuite marqué six points dans la manche parce qu’il suffit d’une erreur pour obtenir un échange en séries éliminatoires. Il aurait aussi plus de mal en septième manche lors d’une tentative de pick-up.

Les fans avaient d’abord beaucoup de réflexions sur les mésaventures de Schwarber. Ils ne se moquent plus des erreurs.

Ils ont donné à Schwarber l’animation MLB The Show hors de position 😭😭 – Jeremy Frank (@MLBRandomStats) 20 octobre 2021

Ouais, j’en ai assez vu, Bobby au 1er et Schwarber dans l’OF pour le reste de cette course est la décision facile. Renfroe ne peut pas être un partant et Schwarber ne peut pas jouer 1B à temps plein. – Fitzy Mo Peña (@FitzyMoPena) 20 octobre 2021

Schwarber peut être secoué à 1B. Si Dalbec joue au Game 6 dont je doute encore, c’est peut-être à cause de cela plus que Renfroe ne le balançant pas. Il a juste respiré sur ce lancer de sélection aussi – Lou Merloni (@LouMerloni) 20 octobre 2021

La défense devient tellement amplifiée en séries éliminatoires. Vous pouvez dire que Schwarber a encore des problèmes de jeu de jambes, car il n’est pas extrêmement à l’aise dans cette position. Cela leur coûte une course… pic.twitter.com/wqFUnxif5R – Xavier Scruggs (@Xavier_Scuggs) 20 octobre 2021

Schwarber a raté de peu ce faible lancer de pick-up de Robles. Ce qu’un 1B plus expérimenté aurait obtenu. La défense compte. #astros #redsox – Patrick Creighton (@PCreighton1) 20 octobre 2021

Schwarber va devoir aller au champ extérieur demain. Dalbec RBW – compte haineux mting06 (@bostonplswin) 20 octobre 2021

Schwarber pourrait être pire au premier but que Gary Sanchez au receveur. #PourLeH – Diego Medina (@DiegoMedinaLS) 20 octobre 2021

Il y a eu un tas de bavardages « Eh bien, bonne chose que les Red Sox ont ajouté Schwarber et non Rizzo à la date limite », et compte tenu de son infraction, bien sûr! J’achèterais ça.

Mais juste pour le jeter là-bas: Rizzo joue d’abord cette pièce que Schwarber a laissée tomber sans cligner des yeux. – Pinstripe Alley (@pinstripealley) 20 octobre 2021

Le trou noir des Red Sox au 1er but leur a coûté des matchs cette saison. https://t.co/D0O5e4DIOF – David Veloz (@DVelozNJ) 20 octobre 2021

Les Red Sox apprennent à la dure que la première base est plus difficile qu’il n’y paraît.